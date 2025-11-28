Logo
Novi prijedlog: Minimalna plata u tri kategorije – 1.200, 1.400 i 1.600 maraka

28.11.2025

17:07

Foto: ATV

Ako prijedlog bude usvojen, veliki broj zaposlenih mogao bi već do kraja godine osjetiti osjetno povećanje primanja.

Troškovi života u FBiH nastavljaju rasti, a minimalne plate bi uskoro mogle biti značajno povećane. Savez samostalnih sindikata BiH predstavio je novi prijedlog prema kojem bi osnovna plata radnika s osnovnom školom porasla sa 1.000 na 1.200 KM.

Zaposleni sa srednjom školom imali bi minimalac od 1.400 KM, dok bi radnici s visokom stručnom spremom mogli dostići iznos od 1.600 KM.

Predsjednik Sindikata Samir Kurtović pojašnjava da je cilj uvesti pravedniji sistem obračuna plata, jer su dosadašnji modeli izjednačavali sve radnike na istom minimalcu. Time su, kaže, oni koji obavljaju zahtjevnije i odgovornije poslove bili u neravnopravnom položaju.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Budimpešta će uvijek raditi u korist mira

Povećanje uskladiti s realnim troškovima života

Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH Safudin Čengić ističe da se prijedlog povećanja mora posmatrati kroz realne životne troškove i očekivanja radnika. Na narednoj sjednici Vijeća razmatra će se model koji bi mogao zadovoljiti i radnike i poslodavce.

Ako prijedlog bude usvojen, veliki broj zaposlenih mogao bi već do kraja godine osjetiti osjetno povećanje primanja, što bi mnogim domaćinstvima donijelo barem djelimičan finansijski predah.

(fokus.ba)

novac

BiH

plata

