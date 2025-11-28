Crne gljivice iz Černobilja rastu brže zbog zračenja

Crne gljivice izrasle na ruševinama koje je ostavila eksplozija nuklearke Černobilj rastu brže zahvaljujući radijaciji - hrane se zračenjem, pokazala je studija naučnice Neli Ždanove na koju su se nadovezala i neka kasnija istraživanja, piše danas Bi-bi-si.

Ove gljive izrasle su na jednom od najradioaktivnijih mjesta na svijetu, a kako je pokazalo istraživanje Ždanove, kao što biljke traže Sunčevu svjetlost, tako ovu vrstu gljiva privlači jonizujuće zračenje. Kako se navodi, zaključci njenog istraživanja nude nadu u mogućnost čišćenja radioaktivnih prostora i čak ukazuju na načine kako astronauti mogu da se zaštite od štetnog zračenja dok putuju u svemir.

Ždanova je ove gljive nazvala "radiotropskim", a njena otkrića iz 1997. navela su u naredne dvije decenije naučnike u američkoj svemirskoj agenciji NASA da razmišljaju o tome da bi zidovi napravljeni od ovakvih gljiva mogli da budu vid zaštite astronauta. Kako se tokom istraživanja ispostavilo, pigment melanin je razlog zašto su ove gljive crne boje, a upravo on djeluje kao štit od jonizujuće radijacije.

Nuklearna naučnica sa medicinskog koledža Albert Ajnštajn u Njujorku, Ekaterina Dadačova, se 2007. nadovezala na rad Ždanove, otkrivši da se rast crnih gljivica ubrzava u prisustvu radijacije. Kako se pokazalo, za uzorke ove vrste gljiva pronađenih u Černobilju, čak ni galaktička kosmička radijacija ne predstavlja problem. Tokom istraživanja u decembru 2018, uzorci gljiva su poslati na Međunarodnu svemirsku stanicu, podsjetio je Bi-bi-si.

- Pokazali smo da one još bolje napreduju i rastu u svemiru - kazao je biohemičar sa Univerziteta Florida i jedan od autora tog istraživanja Nils Avereš.

Rezultati svih istraživanja doveli su do razmatranja opcije o proizvodnji nameštaja i zidova od ovih gljiva koji bi mogli da nastanu na Mjesecu ili Marsu. Ovakva vrsta "mikro-arhitekture", ukoliko se nalazi Dadačove i Avereša pokažu kao tačni, mogla bi da se koristi i kao štit protiv radijacije, barijera između čovjeka i oluje galaktičke kosmičke radijacije, naveo je BBC.

Kao što su se ove crne gljive nastanile u napuštenom svijetu u Černobilju, one bi možda mogle jednog dana da zaštite prve čovjekove korake u osvajanju novih svjetova negde u Sunčevom sistemu, prenio je britanski javni servis.

