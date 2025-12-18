Logo
Kakav delirijum: Zrinjski osigurao evropsko proljeće

Izvor:

ATV

18.12.2025

23:34

Komentari:

0
Зрињски
Foto: Zrinjski

Fudbaleri Zrinjskog su remizirali sa ekipom Rapida u posljednjem kolu Lige konferencija te su Mostarci tako obezbijedili istorijsko proljeće u Evropi.

Zrinjski je uspio nakon autogola Nenada Cvetkovića da dođe do velikog gola i proljeća u Evropi.

Zrinjski je dobro otvorio utakmicu kada je Antonio Ivančić namjestio veliku priliku za Nemanju Bilbiju, ali iskusni napadač je bio neprecizan i propustio šansu za svoj tim.

Изабела и Ненад

Porodica

''Ili je luda, ili vrh'': Njemica zbog Nenada napustila Njemačku

Uzvratio je Tobijas Guliksen udarcem sa velike udaljenosti, ali je golman domaćih Goran Karačić sjajno reagovao.

A onda je u 12. minuti uslijedio totalni šok za domaće kada je Luis Šaub na asistenciju Furkana Demira donio prednost svome timu.

Ivančić je bio posebno raspoložen večeras, pokušavao je nekoliko puta, ali je nažalost po svoj tim bio neprecizan.

Nastavili su domaći da stežu obruč oko gola Rapida, ali su se gosti sjajno branili te Mostarci nisu uspjevali da dođu do izjednačenja.

Pokušavali su Plemići do samog kraja poluvremena da izjednače, ali ipak nisu uspjeli da se vrate.

Na startu drugog dijela smo gledali veoma nervozan start duela.

Prvi su priprijetili domaći preko Mikića koji je potegao svojom ljevicom, ali je lopta završila iznad gola.

Nakon nekoliko minuta je Bilbija imao sjajnu priliku, ali je uspio da promaši priliku te donese željeni rezultat svome timu.

Луис

Scena

Bolna ispovijest Banjalučanke - Luisove udovice

Imao je i Mikić lijepu priliku, koju je nažalost po domaći tim ipak propustio.

Nakon dobrog starta domaćih, konsolidovali su se gosti i preuzeli inicijativu te skroz ubili momentum Plemića.

Što je i prouzrokovalo nekoliko situacija za Austrijance, pa se Klaudi Mbuji našao u najboljoj prilici da duplira prednost svoga tima, ali srećom ipak gola nije bilo.

Kada je djelovalo da je sve gotovo u Mostaru, Cvetković je uputio centaršut Karla Abarmovića završio u mreži gostiju za delirijum na stadionu u Mostaru, prenosi Meridiansport.ba.

Zrinjski

Liga konferencija

Rapid

