Na njima i Miroslav Lajčak: Novi snimci sa imanja Džefrija Epstajna

Izvor:

ATV

18.12.2025

22:08

На њима и Мирослав Лајчак: Нови снимци са имања Џефрија Епстајна

Demokrate u američkom Kongresu objavile su 92 fotografije dobijene iz ostavštine pokojnog finansijera Džefrija Epstajna.

Među prikazanim osobama su Bil Klinton, bivši ministar finansija Leri Samers, milijarderi Bil Gates i Ričard Branson, kao i filmski režiser Vudi Alen i politički komentator Stiv Benon.

Na nekim od snimaka pojavljuje se i Miroslav Lajčak, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.

Nadzorni odbor je primio oko 95.000 fotografija iz Epstajnove ostavštine, ali objavljene slike same po sebi ne impliciraju da su prikazane osobe bile umiješane u Epstajnove zločine.

Kritike demokratama

Bijela kuća kritikovala je demokrate, tvrdeći da su fotografije "odabrane kako bi se stvorila lažna naracija o Donaldu Trampu".

Objavljene fotografije takođe uključuju pasoše i lične karte žena iz raznih zemalja, uključujući Ukrajinu, Litvaniju, Češku, Rusiju, Italiju i Južnu Afriku, pri čemu je većina informacija zacrnjena.

Demokrate tvrde da dokumenti pripadaju ženama koje su, prema dostupnim informacijama, angažovali Epstajn i njegovi saradnici.

Među objavljenim materijalima nalaze se odlomci iz romana Lolita Vladimira Nabokova, napisani na dijelovima tijela, dok su tekstualne poruke otkrivale komunikaciju o regrutovanju mladih žena.

Bil Gejts je priznao da se sastao s Epstajnom u vezi s njegovim filantropskim aktivnostima, nazvavši to "ogromnom greškom", dok je lingvista Noam Čomski potvrdio da se povremeno sastajao s Epstajnom, ali da njegovi sastanci nisu bili povezani sa zločinima.

Demokrate tvrde da je cilj objavljivanja pružiti transparentnost i uvid u Epstajnovu mrežu i aktivnosti, dok viši član odbora Robert Garsija poziva Ministarstvo pravosuđa da objavi sve Epstajnove dosijee.

Ove fotografije i dokumenti izazvali su široku pažnju i ponovo rasplamsali pitanja o mreži kontakata i aktivnostima Džefrija Epstajna.

