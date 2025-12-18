Na njima i Miroslav Lajčak: Novi snimci sa imanja Džefrija Epstajna

Izvor:
Demokrate u američkom Kongresu objavile su 92 fotografije dobijene iz ostavštine pokojnog finansijera Džefrija Epstajna.
Među prikazanim osobama su Bil Klinton, bivši ministar finansija Leri Samers, milijarderi Bil Gates i Ričard Branson, kao i filmski režiser Vudi Alen i politički komentator Stiv Benon.
Na nekim od snimaka pojavljuje se i Miroslav Lajčak, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.
Nadzorni odbor je primio oko 95.000 fotografija iz Epstajnove ostavštine, ali objavljene slike same po sebi ne impliciraju da su prikazane osobe bile umiješane u Epstajnove zločine.
Bijela kuća kritikovala je demokrate, tvrdeći da su fotografije "odabrane kako bi se stvorila lažna naracija o Donaldu Trampu".
Objavljene fotografije takođe uključuju pasoše i lične karte žena iz raznih zemalja, uključujući Ukrajinu, Litvaniju, Češku, Rusiju, Italiju i Južnu Afriku, pri čemu je većina informacija zacrnjena.
Demokrate tvrde da dokumenti pripadaju ženama koje su, prema dostupnim informacijama, angažovali Epstajn i njegovi saradnici.
Među objavljenim materijalima nalaze se odlomci iz romana Lolita Vladimira Nabokova, napisani na dijelovima tijela, dok su tekstualne poruke otkrivale komunikaciju o regrutovanju mladih žena.
Bil Gejts je priznao da se sastao s Epstajnom u vezi s njegovim filantropskim aktivnostima, nazvavši to "ogromnom greškom", dok je lingvista Noam Čomski potvrdio da se povremeno sastajao s Epstajnom, ali da njegovi sastanci nisu bili povezani sa zločinima.
Demokrate tvrde da je cilj objavljivanja pružiti transparentnost i uvid u Epstajnovu mrežu i aktivnosti, dok viši član odbora Robert Garsija poziva Ministarstvo pravosuđa da objavi sve Epstajnove dosijee.
Ove fotografije i dokumenti izazvali su široku pažnju i ponovo rasplamsali pitanja o mreži kontakata i aktivnostima Džefrija Epstajna.
NEW: House Oversight Democrats released new photos from Jeffrey Epstein’s estate.— Clash Report (@clashreport) December 18, 2025
The images include a Ukrainian passport, Bill Gates posing with a woman whose face was redacted, a screenshot of texts discussing the sending of girls, and a photo of a foot bearing a quote from… pic.twitter.com/qEjihf7eef
