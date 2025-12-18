Oglasila se sestra Ane Volš: Svijet se promijenio

Sestra Ane Volš je govorila danas, 18. decembra, na izricanju presude Brajanu Volšu, kojeg je porota proglasila krivim za ubistvo Ane.

Ona je, sa suzama u očima, govorila o svojoj sestri ističući da nikada neće biti zaboravljena.

"Danas sam ovdje da govorim u svoje ime i u ime moje majke. Želim da podijelim sa vama kako je gubitak moje sestre zauvijek promijenio naše živote. Naime, gubitak moje sestre Ane je promijenio naš svijet na način na koji nikad nismo mogli ni da zamislimo. Ana nije bila samo moja sestra. Ona je bila osoba uz koju sam odrasla, neko ko me je poznavao na način na koji me niko drugi nikada neće poznavati", rekla je ona pa nastavila da govori o borbi sa tugom koja dolazi, nadajući se svakog jutra da je sve samo jedan strašan san.

"Najbolniji dio ovog gubitka je saznanje da njena djeca sada moraju da odrastaju bez majčine ruke koja ih vodi. Pred njima je čitav život pun malih i velikih prekretnica gdje će oni osjetiti njeno odsustvo. Ovaj gubitak je razorio moju majku. Kod nje se razvila teška depresija i hronična iscrpljenost. Ona nosi teret gubitka svoje kćerke. Iako smo svjesni da nijedna presuda ne može da je vrati, molimo Sud da uzme u obzir trajni i dugoročni uticaj koji je ovaj gubitak imao na našu porodicu, a naročito na njenu djecu", navela je Anina sestra.

Ona je izrazila najdublju zahvalnost istražiteljima, kancelariji tužilaštva i svima koji su neumorno radili na ovom slučaju.

"Vaša posvećenost u potrazi za pravdom za moju sestru pružila je mojoj porodici osjećaj podrške tokom naših najtežih trenutaka", rekla je Aleksandra, sestra Ane Volš.

Podsjetimo, izricanje presude je bilo zakazano za srijedu, međutim, održano je danas.

"Nijedan kamen nije ostavljen neprevrnut"

Tužilac okruga Norfok, Majkl Morisi, rekao je novinarima ispred sudnice da su čuli komentar sestre Ane Volš: “Pravda je zadovoljena!”, te da se oni u potpunosti slažu sa njenim komentarom.

Morisi je pohvalio istražitelje zbog količine forenzičkih dokaza koje su prikupili.

"Nisu ostavili nijedan kamen neprevrnut. Išli su od kontejnera do deponije, pa do smetlišta, do robnih kuća, stovarišta i to samo kako bi prikupili dokaze koji su bili ključni u ovom slučaju", rekao je on.

Dodao je da je ovo prvi slučaj u kojem je njegova kancelarija dobila presudu za ubistvo prvog stepena bez tijela žene.

"Ne smijemo da zanemarimo i činjenicu da je troje mališana ostalo bez majke", rekao je.

Sudija, Dajen Freniere, rekla je poroti u petak da mogu da izaberu između presude za ubistvo drugog stepena ili za ubistvo prvog stepena, za koju se zalagalo tužilaštvo, a koja uključuje predumišljaj.

Osim za ubistvo prvog stepena, Volš se suočava i sa dodatnim kaznama, do 20 godina zatvora za obmanjivanje policije, kaznom koja se povećava zbog same presude za ubistvo, kao i dodatne tri godine za odlaganje Aninog tijela.

Okovi na rukama i nogama, ali hladnokrvan doček presude

Kako se može vidjeti na snimcima s izricanja presude, Brajan Volš i njegov tim branilaca stajali su pred sudom tokom izricanja presude.

Volš je smireno saslušao presudu, u lisicama i sa okovima na nogama, prije nego što je izveden iz sudnice.

Volš je tokom izricanja presude samo klimnuo glavom. Nije izustio ni riječ, a nije djelovalo ni kao da je previše iznenađen ishodom.

Rekonstrukcija nestanka Ane Volš

Ana Volš (39), izvršna direktorka u oblasti nekretnina i majka troje djece, nestala je 1. januara 2023. godine, nakon proslave Nove godine u porodičnom domu sa suprugom Brajanom Volšom.

Ana Volš je posljednji put viđena rano 1. januara u porodičnoj kući. Brajan Volš je policiji rekao da je Ana tog jutra otišla zbog navodnih hitnih obaveza u Vašington ali istraga nije našla dokaz da je ikada napustila dom, koristila Uber/Lyft, avion ili putovala tog dana.

Prema podacima iz istrage, Brajan je tek 4. januara obavijestio njenog poslodavca da Ana nije došla na posao, što je dovelo do prijave njenog nestanka.

Istraga je tokom suđenja pokazala da su nakon Aninog nestanka sa njenog telefona slate poruke kolegama i drugim kontaktima. Ove poruke, prema tužilaštvu, nisu bile uobičajene za Anin stil komunikacije, niti je bilo potvrde da ih je ona lično slala.

Priznanje koje je šokiralo

Tokom suđenja u novembru, Brajan Volš je priznao da je uklonio tijelo supruge i da je lagao policiju, ali se nije izjasnio da je kriv za njeno ubistvo.

Njegovi advokati tvrdili su da se uspaničio nakon što ju je otkrio mrtvu nakon novogodišnjeg okupljanja. Tužioci su tvrdili da njegovi postupci ukazuju na predumišljaj.

Porota u Dedhemu, Masačusets, donijela je jednoglasnu odluku nakon samo šest sati većanja.

Tužioci su se tokom suđenja uglavnom oslanjali na internet pretrage sa Volšovih uređaja.

On je pretraživao “kako raskomadati tijelo”, “najbolji načini za uklanjanje tijela”, “koliko vremena treba da tijelo počne da smrdi” i “najbolji alat za raskomadavanje – ručna testerica”.

Među mnogobrojnim dokazima koje su tužioci prikazali poroti, kako bi dokazali Brajanovu krivicu, nalaze se i fotografije.

Na jednoj od fotografija, prikazan je podrum njihove porodične kuće, a na podu su vidljive krvave fleke.

Porotnicima je prikazana i fotografija Ane koja leži na tepihu koji je, nakon Anine smrti, pronađen u kontejneru isječen, ali sa tragovima krvi.

Tužioci su poroti pokazali fotografiju na kojoj se vidi Ana Volš kako leži na tepihu na podu u dnevnoj sobi u porodičnoj kući. Ona se na fotografiji smije, a ta fotografija zapravo služi kao dokaz da se taj tepih uopšte nalazio u njihovoj porodičnoj kući.

Među dokazima koji su izloženi tokom suđenja, nalaze se i snimci nadzornih kamera koje prikazuju Brajana Volša kako kupuje alatke, uključujući testeru, nož, čekić, rukavice i druge proizvode u “Lovs” prodavnici 1. januara 2023. godine, a ukupna vrijednost kupovine bila je 462 dolara.

Čovjek koji je posljednji vidio Anu živu

Vilijam Fastou, čovjek sa kojim je Ana Volš navodno bila u vezi pred nestanak, a koji ju je i posljednji vidio živu, svjedočio je na suđenju Brajanu Volšu.Tokom uvodnih izlaganja i tužilaštvo i odbrana iznjeli su da je Ana Volš imala aferu sa agentom za nekretnine po imenu Vilijam Fastou.

Na pitanje da li je krio svoju vezu sa Anom, Fastou je rekao:

"Nisam, ne. Ani je bilo jako važno da, kada Brajan sazna za vezu, to čuje direktno od nje. Izrazila je veliku zabrinutost i mislim da je osjećala da bi bilo narušavanje njenog integriteta da sazna na drugačiji način", rekao je on, piše Blic.

