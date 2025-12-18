Logo
Širi se jeziv snimak: Srušio se avion, nema preživjelih

Izvor:

Telegraf

18.12.2025

21:13

Срушио се авион у Сјеверној Каролини
Foto: Screenshot / X

Jezivi snimci stižu sa terena nakon što je pao avion kod aerodroma Stejtsvil u Sjevernoj Karolini.

U ovom trenutku nije poznato koliko je tačno putnika bilo u letjelici, ali se strahuje da preživjelih nema.

Nezvanično, poginulo je najmanje pet osoba!

Нова година

Društvo

Ovo su neradni dani za praznike: Moguće isplanirati mini odmor

Avion se srušio nešto poslije 10 časova po lokalnom vremenu, navodno prilikom pokušaja slijetanja. Lokalni mediji javljaju da je u pitanju Cessna 550, koja je bila u vlasništvu privatne kompanije, koja je navodno povezana sa poznatim vozačem auto-trka.

U ovom trenutku nema informacija ko je tačno bio u avionu.

Stravični snimci

Na stravičnim snimcima vidi se kako plamen guta čitav avion, dok se gust crni dim nadvio iznad aerodroma.

Brojne vatrogasne, policijske i ekipe hitne pomoći su na licu mjesta i pokušavaju da obuzdaju požar.

Додик нова

Republika Srpska

Dodik ostaje predsjednik: Sud se oglasio, nije bilo žalbi

Očevici su rekli da je došlo do jezive eksplozije kada je avion udario u zemlju i da su samo vidjeli vatrenu kuglu.

U ovom trenutku nema informacija o tome gdje je avion letio i zašto je došlo do pada.

Nezvanično, avion je poletio nekih desetak minuta prije tragedije, a potom je napravio zaokret i krenuo da se vraća ka aerodromu, prenosi "Telegraf".

Sa aerodroma su potvrdili da je došlo do tragedije i naveli su da je istraga u toku.

avion

pad aviona

Avionska nesreća

Greg Bifl

