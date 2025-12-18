Širi se jeziv snimak: Srušio se avion, nema preživjelih

Izvor:
Telegraf
18.12.2025
21:13
Jezivi snimci stižu sa terena nakon što je pao avion kod aerodroma Stejtsvil u Sjevernoj Karolini.
U ovom trenutku nije poznato koliko je tačno putnika bilo u letjelici, ali se strahuje da preživjelih nema.
Nezvanično, poginulo je najmanje pet osoba!
Avion se srušio nešto poslije 10 časova po lokalnom vremenu, navodno prilikom pokušaja slijetanja. Lokalni mediji javljaju da je u pitanju Cessna 550, koja je bila u vlasništvu privatne kompanije, koja je navodno povezana sa poznatim vozačem auto-trka.
U ovom trenutku nema informacija ko je tačno bio u avionu.
Na stravičnim snimcima vidi se kako plamen guta čitav avion, dok se gust crni dim nadvio iznad aerodroma.
Brojne vatrogasne, policijske i ekipe hitne pomoći su na licu mjesta i pokušavaju da obuzdaju požar.
Očevici su rekli da je došlo do jezive eksplozije kada je avion udario u zemlju i da su samo vidjeli vatrenu kuglu.
U ovom trenutku nema informacija o tome gdje je avion letio i zašto je došlo do pada.
Nezvanično, avion je poletio nekih desetak minuta prije tragedije, a potom je napravio zaokret i krenuo da se vraća ka aerodromu, prenosi "Telegraf".
Sa aerodroma su potvrdili da je došlo do tragedije i naveli su da je istraga u toku.
Breaking: Multiple deaths after a plane crash at Statesville Regional Airport in North Carolina. WSOC, a local news channel, reports that NASCAR driver Greg Biffle owns the plane, although it is unclear if he was on board. pic.twitter.com/nzZMhSg1Tm— PM Breaking News (@PMBreakingNews) December 18, 2025
