Šta znači ako je na Svetog Nikolu sunčan dan

Kurir

18.12.2025

19:10

Шта значи ако је на Светог Николу сунчан дан

U petak, 19. decembra, pravoslavni vjernici obilježavaju Svetog Nikolu, jednu od najčešćih i najpoštovanijih krsnih slava u Srbiji.

Osim bogate trpeze i porodičnog okupljanja, za Nikoljdan se oduvijek vezuju i brojna narodna vjerovanja – naročito ona koja se tiču vremena i zime koja slijedi.

sveti nikola nikoljdan

Društvo

Ovo ne treba uzimati u ruke na dan Svetog Nikole

Prema starim predanjima, ako na Nikoljdan osvane sunčan i neuobičajeno topao dan, to se ne smatra dobrim znakom.

Naprotiv, vjeruje se da takvo vrijeme najavljuje dugu i oštru zimu, kao i povratak mrazeva duboko u proljeće.

"Ako na Svetog Nikolu ogrije sunce i bude toplo, zima se neće lako predati. Narod kaže da tada mraz može da nas iznenadi čak i u aprilu, što nije dobro za voće i rane usjeve", objasnio je jednom prilikom Tomislav Milić (87) iz okoline Leskovca, koji decenijama prikuplja i čuva narodna vjerovanja.

A upravo takvo vrijeme je i najavljeno. Prema prognozi, Nikoljdan će biti sunčan, uz temperature koje će se u pojedinim krajevima približiti i 15 stepeni. Po narodnom tumačenju, to znači da bi nas pravi zimski udari mogli sačekati kasnije nego što očekujemo - pa čak i kada kalendarski uđe proljeće.

Милорад Додик

Banja Luka

Dodik o regulacionim planovima u Banjaluci: Zavisi od građana

Meteorolozi sa kalendarskim dolaskom zime najavljuju zahlađenje, dok narodna mudrost poručuje da nas prava hladnoća tek čeka.

Da li će se staro vjerovanje i ovog puta obistiniti, ostaje da vidimo, ali iskustvo kaže da se priroda često ne ogluši o znake koje su naši preci pažljivo pratili, piše "Kurir".

Tagovi:

Sveti Nikola

Sunce

zima

vjerovanja

običaji

narodna vjerovanja

