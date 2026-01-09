Logo
Large banner

Tradicionalno druženje sa građanima Teslića

Izvor:

ATV

09.01.2026

11:23

Komentari:

0
Традиционално дружење са грађанима Теслића
Foto: Printscreen/Facebook/SNSD Teslić

Predsjednik Gradskog odbora SNSD Teslić Radislav Đurić sa svojim saradnicima organizovao je tradicionalno druženje sa građanima na ulicama Teslića uz kuvano vino i čaj povodom Dana Republike Srpske.

Svim Teslićanima, kao i svim stanovnicima Republike Srpske, poželjeli su srećan Dan Republike.

Živjeće ognjište! Živjeće Republika Srpska.

Podijeli:

Tagovi:

Teslić

SNSD

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Снијег у Мостару

Gradovi i opštine

Mostar jutros prekriven snijegom: Prizor koji se rijetko viđa

52 min

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Uspješno sarađujemo sa Karakasom

1 h

0
Данас комеморација жртвама пожара у Швајцарској

Svijet

Danas komemoracija žrtvama požara u Švajcarskoj

1 h

0
Патријарх Порфирије: Ако је Христос са нама, нико не може против нас

Društvo

Patrijarh Porfirije: Ako je Hristos sa nama, niko ne može protiv nas

1 h

0

Više iz rubrike

Снијег у Мостару

Gradovi i opštine

Mostar jutros prekriven snijegom: Prizor koji se rijetko viđa

52 min

0
Млади обућар из Лакташа остварио сан: Покренуо двије линије патика

Gradovi i opštine

Mladi obućar iz Laktaša ostvario san: Pokrenuo dvije linije patika

13 h

0
Познато када би Бијељина могла добити гријање

Gradovi i opštine

Poznato kada bi Bijeljina mogla dobiti grijanje

14 h

0
Квар у трафостаници, ево кад се очекује долазак струје

Gradovi i opštine

Kvar u trafostanici, evo kad se očekuje dolazak struje

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

08

NIS ugovorio uvoz nafte preko JANAF-a, isporuka prvih količina tokom naredne nedjelje

12

04

Dodik: S ljubavlju i vjerom proslavljamo Svetog Stefana

12

03

Svečani defile povodom Dana Republike u Banjaluci: Pristigli zvaničnici Srpske

12

00

Svečani defile povodom Dana Republike Srpske

11

56

Mandić: 9. januar - dokaz posvećenosti Srba slobodi, pravdi i miru

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner