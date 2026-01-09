Tradicionalno druženje sa građanima Teslića

Izvor:
ATV
09.01.2026
11:23
Komentari:0
Predsjednik Gradskog odbora SNSD Teslić Radislav Đurić sa svojim saradnicima organizovao je tradicionalno druženje sa građanima na ulicama Teslića uz kuvano vino i čaj povodom Dana Republike Srpske.
Svim Teslićanima, kao i svim stanovnicima Republike Srpske, poželjeli su srećan Dan Republike.
Živjeće ognjište! Živjeće Republika Srpska.
