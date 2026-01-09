Danas komemoracija žrtvama požara u Švajcarskoj

Komemoracija žrtvama požara u baru u Kran-Montani, u Švajcarskoj, održaće se danas u Izložbenom i kongresnom centru Martinji (CERM) sa početkom u 13.45 sati.

Svoje prisustvo najavili su i predsednik Švajcarske Gi Parmelen i državni vrh te zemlje, predstavnici kantona, a pozvani su i predstavnici iz više od 30 zemalja, kao i Evropske unije (EU).

Očekuje se prisustvo više od 1.000 gostiju, među kojima su i:

francuski predsjednik Emanuel Makron, italijanski predsjednik Serđo Matarela, predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola i drugi evropski zvaničnici, uglavnom iz zemalja čiji su državljani stradali u požar.

Uslijed loših vremenskih uslova, ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić neće biti u mogućnosti da prisustvuje komemorativnom skupu u Martinjiju, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Komemoracija je prvobitno trebalo da se održi u crkvi u Kran-Montani, međutim, pošto se očekuje loše vrijeme, premještena je u Martinji, koji se takođe nalazi u kantonu Vale.

Program ceremonije će obuhvatiti čitanja, simbolične gestove, muzičke nastupe i govore zvaničnika.

Bezbednosne mere za ovaj događaj su opsežne – uključeno je stotine policajaca iz opštinskih, kantonalnih i saveznih policijskih snaga.

Sva crkvena zvona u Švajcarskoj zazvoniće u 14 sati povodom početka komemoracije, nakon čega će biti održan i minut ćutanja u cijeloj zemlji.

Dan žalost u Švajcarskoj

U Švajcarskoj je danas proglašen dan žalosti. U prijestonici, Bernu, zastave će na svim vladinim zgradama biti spuštene na pola koplja.

I Kancelarija UN u Ženevi će spustiti svoju zastavu na pola koplja. Na željezničkim stanicama će takođe biti spuštene zastave na pola koplja. Tokom minuta ćutanja na švajcarske aerodrome neće slijetati avioni.

Komemoracija će biti uživo prenošena i u drugim švajcarskim gradovima, a mnogobrojne crkve u zemlji će držati bogosluženja i mise za poginule.

U novogodišnjoj noći poginulo 40 ljudi, najmlađe žrtve imale 14 godina

U nesreći koja se dogodila u novogodišnjoj noći u baru “Konstelasion”, poginulo je 40, a povrijeđeno 116 osoba, među kojima i četiri državljana Srbije.

Sve žrtve su identifikovane, a mnoge od njih su bile tinejdžeri – nastradalo je 20 maloljetnika, a najmlađe žrtve požara imale su samo 14 godina.

Među stradalima je 21 državljanin Švajcarske, a poginulih je bilo iz cijele Evrope, uključujući nekoliko iz Francuske i Italije.

Među žrtvama požara je i državljanin Srbije Stefan Ivanović (31), sa dvojnim švajcarsko-srpskim državljanstvom, koji je izgubio život dok je spasavao goste iz zapaljenog bara.

Prema podacima koje su objavile federalne švajcarske vlasti, 35 pacijenata sa teškim opekotinama je prebačeno u bolnice u Francuskoj, Belgiji, Njemačkoj i Italiji.

Pokrenuta istraga protiv vlasnika bara

Vlasti vjeruju da je požar u prepunom baru izbio u podrumskoj prostoriji za zabave nakon što su prskalice pričvršćene za boce šampanjca držane preblizu plafona, koji je bio obložen zvučno izolacionom penom.

Švajcarski tužioci su pokrenuli krivičnu istragu protiv vlasnika bara, bračnog para sa Korzike, koji se sumnjiče za:

ubistvo iz nehata

nanošenje telesnih povreda iz nehata

podmetanje požara iz nehata

Gradonačelnik Kran Montane Nikolas Feraud izjavio je da bar Konstelation, u kome je 1. januara došlo do požara u kome je stradalo 40 osoba, nije imao nikakve bezbjednosne provjere niti revizije u proteklih pet godina.