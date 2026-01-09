Minus, snijeg, vjetar: Evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

Niske temperature i snježne padavine očekuju se i narednih dana u Republici Srpskoj, a prema najavama meteorologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda, duvaće i umjeren do jak vjetar.

Petak 9. januar

Tokom jutra i prijepodneva na jugu i zapadu padavine, a postepeno će jačati i južni vjetar.

"Oblačnost sa padavinama će se tokom dana širiti dalje ka sjeveru i istoku. Doći će i do porasta temperature. Miješaće se kiša koja se ledi pri tlu, susnježica i snijeg. Vjetar će nastaviti da jača u većini predjela osim na krajnjem sjeveru. Na jugu i zapadu se očekuju nešto jače padavine, dok će najmanje padavina biti na istoku", navode iz RHMZ-a.

Vjetar slab, zatim umjeren do jak južnih smjerova.

"Na krajnjem sjeveru vjetar ostaje slab i promjenljiv. Maksimalna temperatura vazduha od minus dva na krajnjem sjeveru i u višim predjelima do šest, ponegdje na jugu i zapadu i par stepeni toplije", ističu oni.

Subota 10. januar

Oblačno i hladno uz snijeg i manji porast snježnog pokrivača očekuje se u subotu.

"Snijeg će se premještati od sjeverozapada ka istoku, do kraja dana padavine presetaju. Na jugu kiša. Minimalna temperatura vazduha od minus četiri do nula, na jugu do pet, u višim predjelima od minus sedam. Maksimalna temperatura vazduha od minus tri do dva, na jugu do osam", navode meteorolozi.

Nedjelja 11. januar

U nedjelju se nastavlja hladno i oblačno vrijeme uz slab snijeg.

"Duvaće umjeren do jak sjeverni vjetar koji će pojačavati osjećaj hladnoće. Na jugu sunčano uz jaku do olujnu buru. Uveče i naredne noći vrlo hladno. Minimalna temperatura vazduha od minus sedam do minus dva, na jugu do tri stepena, u višim predjelima od minus 12. Maksimalna temperatura vazduha od minus četiri do nula, na jugu do sedam, u višim predjelima od minus osam", stoji u prognozi.

Ponedjeljak 12. januar

Vrlo hladno vrijeme uz jači mraz očekuje se u ponedjeljak.

"Biće promjenljivo oblačno uz sunčane periode, na istoku će samo ponegdje provejati slab snijeg. Na jugu sunčano i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha od minus 14 do minus osam, na jugu do minus dva, u višim predjelima od minus 18", navode oni.

Maksimalna temperatura vazduha, prema podacima RHMZ, biće od minus pet do nula, na jugu do pet, u višim predjelima od minus 10.

Utorak 13. januar

Jutro ponovo vrlo hladno uz jak mraz. "Oko rijeka i po kotlinama magla koja će se lokalno duže zadržati. Tokom dana promjenljivo oblačno uz sunčane periode, toplije i uglavnom suvo. Minimalna temperatura vazduha od minus 13 do minus sedam, na jugu do minus jedan, u višim predjelima od minus 18. Maksimalna temperatura vazduha od minus dva do četiri, na jugu do sedam stepeni", navode iz RHMZ-a.