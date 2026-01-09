Logo
Large banner

Minus, snijeg, vjetar: Evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

09.01.2026

10:56

Komentari:

0
Чишћење снијега и леда са степеница
Foto: Sergei Starostin/Pexels

Niske temperature i snježne padavine očekuju se i narednih dana u Republici Srpskoj, a prema najavama meteorologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda, duvaće i umjeren do jak vjetar.

Petak 9. januar

Tokom jutra i prijepodneva na jugu i zapadu padavine, a postepeno će jačati i južni vjetar.

spomenko gostic

Republika Srpska

Povodom Dana Republike pomen Spomenku Gostiću

"Oblačnost sa padavinama će se tokom dana širiti dalje ka sjeveru i istoku. Doći će i do porasta temperature. Miješaće se kiša koja se ledi pri tlu, susnježica i snijeg. Vjetar će nastaviti da jača u većini predjela osim na krajnjem sjeveru. Na jugu i zapadu se očekuju nešto jače padavine, dok će najmanje padavina biti na istoku", navode iz RHMZ-a.

Vjetar slab, zatim umjeren do jak južnih smjerova.

"Na krajnjem sjeveru vjetar ostaje slab i promjenljiv. Maksimalna temperatura vazduha od minus dva na krajnjem sjeveru i u višim predjelima do šest, ponegdje na jugu i zapadu i par stepeni toplije", ističu oni.

Церемонија откривања Централног спомен-обиљежја

Republika Srpska

Delegacije Srpske i Srbije položile vijence na Centralno spomen-obilježje

Subota 10. januar

Oblačno i hladno uz snijeg i manji porast snježnog pokrivača očekuje se u subotu.

"Snijeg će se premještati od sjeverozapada ka istoku, do kraja dana padavine presetaju. Na jugu kiša. Minimalna temperatura vazduha od minus četiri do nula, na jugu do pet, u višim predjelima od minus sedam. Maksimalna temperatura vazduha od minus tri do dva, na jugu do osam", navode meteorolozi.

Nedjelja 11. januar

U nedjelju se nastavlja hladno i oblačno vrijeme uz slab snijeg.

илу-снијег-лед-05012026

Srbija

Ako padnete na ledu, ispoštujete ovu proceduru da ostvarite naknadu

"Duvaće umjeren do jak sjeverni vjetar koji će pojačavati osjećaj hladnoće. Na jugu sunčano uz jaku do olujnu buru. Uveče i naredne noći vrlo hladno. Minimalna temperatura vazduha od minus sedam do minus dva, na jugu do tri stepena, u višim predjelima od minus 12. Maksimalna temperatura vazduha od minus četiri do nula, na jugu do sedam, u višim predjelima od minus osam", stoji u prognozi.

Ponedjeljak 12. januar

Vrlo hladno vrijeme uz jači mraz očekuje se u ponedjeljak.

"Biće promjenljivo oblačno uz sunčane periode, na istoku će samo ponegdje provejati slab snijeg. Na jugu sunčano i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha od minus 14 do minus osam, na jugu do minus dva, u višim predjelima od minus 18", navode oni.

Maksimalna temperatura vazduha, prema podacima RHMZ, biće od minus pet do nula, na jugu do pet, u višim predjelima od minus 10.

Иран-протести

Svijet

Bukte protesti u Iranu, prijavljen prekid interneta i telefonskih veza

Utorak 13. januar

Jutro ponovo vrlo hladno uz jak mraz. "Oko rijeka i po kotlinama magla koja će se lokalno duže zadržati. Tokom dana promjenljivo oblačno uz sunčane periode, toplije i uglavnom suvo. Minimalna temperatura vazduha od minus 13 do minus sedam, na jugu do minus jedan, u višim predjelima od minus 18. Maksimalna temperatura vazduha od minus dva do četiri, na jugu do sedam stepeni", navode iz RHMZ-a.

Podijeli:

Tagovi:

Vremenska prognoza

RHMZ

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Званичници Републике Српске присуствују Светој архијерејској литургији

Republika Srpska

Zvaničnici Republike Srpske prisustvuju Svetoj arhijerejskoj liturgiji

1 h

0
Водостај Дрине се стабилизује, нема опасности од поплава

Društvo

Vodostaj Drine se stabilizuje, nema opasnosti od poplava

1 h

0
Вучић: Република Српска поносна и несаломива

Srbija

Vučić: Republika Srpska ponosna i nesalomiva

1 h

3
Зашто прање аутомобила на великом минусу може да нанесе више штете него користи

Auto-moto

Zašto pranje automobila na velikom minusu može da nanese više štete nego koristi

1 h

0

Više iz rubrike

Водостај Дрине се стабилизује, нема опасности од поплава

Društvo

Vodostaj Drine se stabilizuje, nema opasnosti od poplava

1 h

0
Бањалука, загађење ваздуха

Društvo

Jutros najzagađeniji Banjaluka i Sarajevo

2 h

0
Данас се износи божићна слама из куће: Ево гдје је према обичају треба однијети

Društvo

Danas se iznosi božićna slama iz kuće: Evo gdje je prema običaju treba odnijeti

3 h

0
Данас падавине уз пораст температуре

Društvo

Danas padavine uz porast temperature

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

08

NIS ugovorio uvoz nafte preko JANAF-a, isporuka prvih količina tokom naredne nedjelje

12

04

Dodik: S ljubavlju i vjerom proslavljamo Svetog Stefana

12

03

Svečani defile povodom Dana Republike u Banjaluci: Pristigli zvaničnici Srpske

12

00

Svečani defile povodom Dana Republike Srpske

11

56

Mandić: 9. januar - dokaz posvećenosti Srba slobodi, pravdi i miru

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner