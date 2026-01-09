Dačić čestitao Dan Republike Srpske: Jedan od najvažnijih datuma za Srbe

Građanima Republike Srpske iskrene čestitke povodom Dana Republike Srpske, uz poruku da samo složni, jedinstveni i okrenuti miru možemo sačuvati ono što je stvarano sa velikom žrtvom i odgovornošću, uputio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.

"Dan Republike Srpske, 9. januar, jedan je od najvažnijih datuma za srpski narod i snažan simbol jedinstva i istrajnosti u očuvanju identiteta, tradicije i nacionalnog dostojanstva. Republika Srpska je trajna i neupitna činjenica, utemeljena u Dejtonskom mirovnom sporazumu", naveo je Dačić u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Kako ističe, jedinstvo srpskog naroda sa obe strane Drine mora da bude iznad svih podela, jer je ono najveća snaga u vremenima izazova.

"Srbija ostaje čvrsto uz Republiku Srpsku, ne samo politički, već i bratski, kao oslonac i podrška u očuvanju mira, stabilnosti i nacionalnog identiteta. Saradnja Srbije i Republike Srpske, posebno u oblasti bezbednosti i unutrašnjih poslova, predstavlja jedan od ključnih stubova stabilnosti i biće dodatno unapređivana u interesu zaštite svih građana. Živele Srbija i Srpska", dodaje Dačić.