Logo
Large banner

Dačić čestitao Dan Republike Srpske: Jedan od najvažnijih datuma za Srbe

09.01.2026

11:26

Komentari:

0
Дачић честитао Дан Републике Српске: Један од најважнијих датума за Србе
Foto: Tanjug/AP

Građanima Republike Srpske iskrene čestitke povodom Dana Republike Srpske, uz poruku da samo složni, jedinstveni i okrenuti miru možemo sačuvati ono što je stvarano sa velikom žrtvom i odgovornošću, uputio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.

"Dan Republike Srpske, 9. januar, jedan je od najvažnijih datuma za srpski narod i snažan simbol jedinstva i istrajnosti u očuvanju identiteta, tradicije i nacionalnog dostojanstva. Republika Srpska je trajna i neupitna činjenica, utemeljena u Dejtonskom mirovnom sporazumu", naveo je Dačić u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Kako ističe, jedinstvo srpskog naroda sa obe strane Drine mora da bude iznad svih podela, jer je ono najveća snaga u vremenima izazova.

"Srbija ostaje čvrsto uz Republiku Srpsku, ne samo politički, već i bratski, kao oslonac i podrška u očuvanju mira, stabilnosti i nacionalnog identiteta. Saradnja Srbije i Republike Srpske, posebno u oblasti bezbednosti i unutrašnjih poslova, predstavlja jedan od ključnih stubova stabilnosti i biće dodatno unapređivana u interesu zaštite svih građana. Živele Srbija i Srpska", dodaje Dačić.

Podijeli:

Tagovi:

Ivica Dačić

9. januar - Dan Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ходање по снијегу

Srbija

Ako padnete na ledu, ispoštujete ovu proceduru da ostvarite naknadu

1 h

0
Вучић: Република Српска поносна и несаломива

Srbija

Vučić: Republika Srpska ponosna i nesalomiva

1 h

3
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Srbija

Snijeg donio probleme, pojedina mjesta u Srbiji šesti dan bez struje

3 h

0
У три града измјерено -17: Освануло ледено јутро

Srbija

U tri grada izmjereno -17: Osvanulo ledeno jutro

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

08

NIS ugovorio uvoz nafte preko JANAF-a, isporuka prvih količina tokom naredne nedjelje

12

04

Dodik: S ljubavlju i vjerom proslavljamo Svetog Stefana

12

03

Počeo svečani defile povodom Dana Republike u Banjaluci: Pristigli zvaničnici Srpske

12

00

Svečani defile povodom Dana Republike Srpske

11

56

Mandić: 9. januar - dokaz posvećenosti Srba slobodi, pravdi i miru

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner