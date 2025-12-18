Zagreb dobija novi stadion, ruši se Maksimir

Redovna sednica Skupštine Fudbalskog kluba Dinamo održana je u Zagrebu. Donijeto je nekoliko važnih odluka, a jedna je donošenje izmjena i dopuna finansijskog plana za 2025. godinu i usvajanje prijedloga plana rada Dinama i finansijskog poslovanja za 2026.

Ipak, najvažnija stvar vezana je za stadion.

Kako je saopštio klub, slijedi privremeno preseljenje s maksimirskog stadiona na novoizgrađeni kompleks u Kranjčevićevoj, relokacija treninga, gradnja novog fudbalskog kampa, privremeno preseljenje stručnih službi kluba, projekat rušenja i izgradnja novog stadiona u Maksimiru.

Stadion "Maksimir" izgrađen je 1912. godine, a do sada je tri puta rekonstruisan (1948, 1998. i 2011). Sada prima 25.912 gledalaca, a najveća poeta je zabilježena 19. jula 1973. kada je duel Zagreba i Osijeka posmatralo 64.138 ljudi.

Dinamo na "Maksimiru" igra od 1948, a zagrebačka Lokomotiva od 2009. Mečeve je tu igrala i reprezentacija Hrvatske, a nekoliko puta je tu i reprezentacija Jugoslavije dočekivala rivale. Na ovom stadionu su igrani i mečevi na Evropskom prvenstvu u fudbalu 1976. godine.