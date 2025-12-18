Logo
Large banner

Zagreb dobija novi stadion, ruši se Maksimir

18.12.2025

12:32

Komentari:

0
Загреб добија нови стадион, руши се Максимир

Redovna sednica Skupštine Fudbalskog kluba Dinamo održana je u Zagrebu. Donijeto je nekoliko važnih odluka, a jedna je donošenje izmjena i dopuna finansijskog plana za 2025. godinu i usvajanje prijedloga plana rada Dinama i finansijskog poslovanja za 2026.

Ipak, najvažnija stvar vezana je za stadion.

Kako je saopštio klub, slijedi privremeno preseljenje s maksimirskog stadiona na novoizgrađeni kompleks u Kranjčevićevoj, relokacija treninga, gradnja novog fudbalskog kampa, privremeno preseljenje stručnih službi kluba, projekat rušenja i izgradnja novog stadiona u Maksimiru.

Stadion "Maksimir" izgrađen je 1912. godine, a do sada je tri puta rekonstruisan (1948, 1998. i 2011). Sada prima 25.912 gledalaca, a najveća poeta je zabilježena 19. jula 1973. kada je duel Zagreba i Osijeka posmatralo 64.138 ljudi.

Dinamo na "Maksimiru" igra od 1948, a zagrebačka Lokomotiva od 2009. Mečeve je tu igrala i reprezentacija Hrvatske, a nekoliko puta je tu i reprezentacija Jugoslavije dočekivala rivale. Na ovom stadionu su igrani i mečevi na Evropskom prvenstvu u fudbalu 1976. godine.

Podijeli:

Tagovi:

Maksimir

Dinamo

Zagreb

stadion

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Жељезничар - Слога

Fudbal

Navijači natjerali igrače Željezničara da se skinu

18 h

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Poginuo fudbaler u stravičnoj nesreći

20 h

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Tragedija: Fudbaler (21) poginuo u saobraćajnoj nesreći

23 h

0
Немања Гудељ на излазним вратима Севиље: Ево од којег клуба је добио позив

Fudbal

Nemanja Gudelj na izlaznim vratima Sevilje: Evo od kojeg kluba je dobio poziv

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

39

Upozorenje! Zbog bruceloze, meso kupovati kod registrovanih uzgajivača

13

37

Ekstremističke poruke stigle i u škole u FBiH

13

37

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

13

35

Dodik: Vojvoda Aleksić ostaće upamćen kao hrabar i častan borac

13

30

Ilon Mask na društvenim mrežama komentarisao grudi Sidni Svini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner