Poginuo fudbaler u stravičnoj nesreći

17.12.2025

17:27

Fudbalska lopta
Foto: Tanjug/AP

Engleski fudbaler Itan Mekleod (21) tragično je izgubio život u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu M1.

Mladi ofanzivac se vraćao sa gostovanja Bedford Taunu, kada je oko 22.40 časova, u blizini Northemptona, njegov beli automobil marke „Mercedes“ sletio sa kolovoza i udario u metalnu zaštitnu ogradu.

Uprkos brzoj reakciji Hitne pomoći i policije, Mekleod preminuo na licu mjesta. Zbog nesreće je autoput M1 bio zatvoren tokom noći, a saobraćaj je ponovo uspostavljen tek u jutarnjim satima.

Mekleod je prošao omladinsku školu Vulverhemptona, a tokom karijere nastupao je uglavnom u niželigaškim klubovima.

Region

Region

Skandal u Šibeniku: Božićne jaslice sa crnim krstovima, ustaškim pokličem i zastavama

Posljednji klub za koji je igrao bio je Maklesfild, koji se zvaničnim saopštenjem oprostio od fudbalera i uputio saučešće njegovoj porodici i prijateljima.

"Vijest o Itanovoj smrti slomila je cijeli klub. Riječi ne mogu da opišu tugu i gubitak koji osjećamo. Njegovo nasleđe nikada neće izbledeti i zauvijek će živjeti u našim srcima. On je bio izuzetno talentovan i veoma cenjen član našeg prvog tima, momak koji je imao čitav život pred sobom. Ali, prije svega, njegova zarazna ličnost osvajala je svakoga ko ga je upoznao", napisali su predstavnici ovog kluba na svom "Instagram" profilu, piše Sportinjo.

