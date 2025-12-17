Logo
Edin Džeko završava svoju epizodu u Fiorentini

Един Џеко у дресу ФК Фиорентина
Foto: Tanjug/Massimo Paolone/LaPresse via AP

Fudbaler Edin Džeko mogao bi promijeniti sredinu već tokom predstojećeg zimskog prelaznog roka, javlja ugledni insajder Nicolo Schira.

Prema njegovim informacijama na društvenoj mreži Iks, 39-godišnji napadač Fiorentine obavijestio je klupsku upravu o svojoj namjeri da napusti Viole na zimu.

Kako se navodi, Đenova je upoznata s Džekovim planovima i već je stupila u kontakt s njegovim zastupnicima kako bi razgovarali o mogućem transferu. Dodatni faktor u potencijalnom dogovoru je i činjenica da Džeko ima vrlo dobar odnos s glavnim trenerom Đenove Denielom De Rosijem.

Džeko je u Fiorentinu stigao u julu ove godine kao slobodan igrač nakon odlaska iz turskog Fenerbahçea. U dosadašnjem dijelu sezone upisao je 17 nastupa i postigao dva pogotka u svim takmičenjima.

Prema podacima portala Transfermarkt, tržišna vrijednost iskusnog bh. reprezentativca trenutno iznosi oko 1,6 miliona evra.

Podsjećamo, italijanski mediji su ranije izvijestili o narušenoj atmosferi u svlačionici Fiorentine, uključujući i navodne sukobe među igračima tokom jednog treninga, nakon čega su pojedini nogometaši izrazili želju da napuste klub.

