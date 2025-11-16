BiH preokretom slavila protiv Rumunije

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine preokretom je slavila protiv Rumunije sa 3:1 u pretposljednjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Rumunija je povela već u 14. minutu meča što je obilježilo prvo poluvrijeme. U drugom poluvremenu BiH je krenula silovito i Edin Džeko donosi poravnanje u 49. minutu.

BiH do preokreta dolazi u 80. minutu preko Bajraktarevića, a konačnih 3:1 postavlja Tabaković.

Ovom pobjedom su izabranici Sergeja Barbareza osigurali učešće u baražu, ali postoji mogućnost i da pobjedom u Beču protiv Austrije jure direktan plasman na Mundijal.

Austrija je trenutno prva na tabeli sa 18 bodova, a BiH druga sa 16 zbog čega će njihov međusobni duel definitivno odlučiti ko će direktno na planetarni šampionat, a ko će u doigravanje u martu.

Rumunija je ostala na 10 bodova i u poslednjem kolu će na svom terenu igrati meč bez značaja protiv San Marina.