Logo
Large banner

Tajrik Džons napušta Partizan?

Izvor:

Informer

27.12.2025

15:32

Komentari:

0
Тајрик Џонс напушта Партизан?
Foto: FK Partizan

Upravni odbor košarkaškog kluba Partizan okupiće se u naredna dva dana, a glavna tema sastanka biće status američkog centra Tajrika Džonsa (28), koji bi mogao da bude udaljen iz ekipe zbog ozbiljnog narušavanja klupskih kodeksa i discipline.

Nekadašnji košarkaš Efesa, Hapoela iz Tel Aviva i Turk Telekoma u posljednjem periodu pokazuje ozbiljan nedostatak profesionalizma, a zbog pojedinih neprimerenih ispada, prilično je narušio odnos sa navijačima crno-bijelih. Kap koja je prelila čašu dogodila se sinoć, kada je, nakon poraza Partizana od Makabija (112:87) u Evroligi, Džons burno reagovao i zaletio se ka tribinama u Beogradskoj areni. Poslije verbalnog sukoba sa „grobarima“, situacija je bila na ivici eskalacije u fizički obračun.

Zbog takvog ponašanja, kršenja klupskog kodeksa i ugrožavanja ugleda najtrofejnijeg srpskog kluba, pitanje statusa američkog centra biće glavna tačka na sastanku u Humskoj, prenosi "Maksbet sport". Sednici će prisustvovati rukovodstvo Partizana i novi trener Đoan Penjaroja (56), koji će donijeti odluku da li će Džons biti odstranjen iz tima ili će mu, pak, biti izrečena privremena suspenzija.

Најновија вијест

Srbija

Na snazi je akcija "Vihor": Baka bila sa unukom kad ju je napadač izbo nožem!

„Tajrik Džons već gotovo dva mjeseca pravi probleme – od takozvanih ‘fiktivnih’ povreda do incidenta sa navijačima. Uprava ‘parnog valjka’ najpre će obaviti razgovor sa španskim trenerom Đoanom Penjarojom, čija će analiza imati presudnu težinu kada je riječ o eventualnom udaljavanju Amerikanca iz kluba“, navodi pomenuti izvor.

Nezalaganje i neprofesionalan pristup na terenu podstakli su mnoge navijače da posumnjaju na navodne povrede košarkaša iz Hartforda, zbog kojih je propustio nekoliko utakmica. Kasnije se ispostavilo da one nisu bile ozbiljnije prirode, pa se u košarkaškim krugovima sve češće spekuliše da ih je preuveličavao kako bi izbjegao da igra.

(informer)

Podijeli:

Tagovi:

Košarka

KK Partizan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Упуцао у вепра и погодио другог ловца у главу

Region

Upucao u vepra i pogodio drugog lovca u glavu

1 h

0
Крвави пир у Крушевцу: Искасапио родитеље ножем, па скочио у смрт, стан натопљен крвљу!

Srbija

Krvavi pir u Kruševcu: Iskasapio roditelje nožem, pa skočio u smrt, stan natopljen krvlju!

1 h

0
Веритас: Осам Срба ухапшено од почетка године по оптужницама Хрватске

Region

Veritas: Osam Srba uhapšeno od početka godine po optužnicama Hrvatske

1 h

0
Застава Црна Гора

Region

U Crnoj Gori za sedam dana protjerano 14 stranaca

1 h

0

Više iz rubrike

Никола Вучевић престигао Мајкла Џордана

Košarka

Nikola Vučević prestigao Majkla Džordana

3 h

0
Легенда упозорава: Тајрик Џонс мора да напусти Партизан прије него што тензије ескалирају

Košarka

Legenda upozorava: Tajrik Džons mora da napusti Partizan prije nego što tenzije eskaliraju

5 h

0
Обрадовић и Кићановић не трпе увреде: Одлучили да повуку медаље из Музеја у Чачку

Košarka

Obradović i Kićanović ne trpe uvrede: Odlučili da povuku medalje iz Muzeja u Čačku

7 h

0
Кошмар за Партизан: Ово је просјечна разлика којом је губио три посљедња меча, "пакао" тек слиједи

Košarka

Košmar za Partizan: Ovo je prosječna razlika kojom je gubio tri posljednja meča, "pakao" tek slijedi

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

33

Gužva na granici sa Hrvatskom ne jenjava

16

13

Kompanija ukinula beneficije zbog bolovanja, djevojka izvršila samoubistvo

16

06

Njemački mediji: Susret Zelenskog s Trampom će biti neuspješan

16

03

Sestra joj "ukrala" titulu "kraljice lateksa"

16

02

Princ Vilijam želi da riješi pitanje Endrua prije smrti kralja Čarlsa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner