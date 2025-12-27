Tajrik Džons napušta Partizan?

Upravni odbor košarkaškog kluba Partizan okupiće se u naredna dva dana, a glavna tema sastanka biće status američkog centra Tajrika Džonsa (28), koji bi mogao da bude udaljen iz ekipe zbog ozbiljnog narušavanja klupskih kodeksa i discipline.

Nekadašnji košarkaš Efesa, Hapoela iz Tel Aviva i Turk Telekoma u posljednjem periodu pokazuje ozbiljan nedostatak profesionalizma, a zbog pojedinih neprimerenih ispada, prilično je narušio odnos sa navijačima crno-bijelih. Kap koja je prelila čašu dogodila se sinoć, kada je, nakon poraza Partizana od Makabija (112:87) u Evroligi, Džons burno reagovao i zaletio se ka tribinama u Beogradskoj areni. Poslije verbalnog sukoba sa „grobarima“, situacija je bila na ivici eskalacije u fizički obračun.

Zbog takvog ponašanja, kršenja klupskog kodeksa i ugrožavanja ugleda najtrofejnijeg srpskog kluba, pitanje statusa američkog centra biće glavna tačka na sastanku u Humskoj, prenosi "Maksbet sport". Sednici će prisustvovati rukovodstvo Partizana i novi trener Đoan Penjaroja (56), koji će donijeti odluku da li će Džons biti odstranjen iz tima ili će mu, pak, biti izrečena privremena suspenzija.

Srbija Na snazi je akcija "Vihor": Baka bila sa unukom kad ju je napadač izbo nožem!

„Tajrik Džons već gotovo dva mjeseca pravi probleme – od takozvanih ‘fiktivnih’ povreda do incidenta sa navijačima. Uprava ‘parnog valjka’ najpre će obaviti razgovor sa španskim trenerom Đoanom Penjarojom, čija će analiza imati presudnu težinu kada je riječ o eventualnom udaljavanju Amerikanca iz kluba“, navodi pomenuti izvor.

Nezalaganje i neprofesionalan pristup na terenu podstakli su mnoge navijače da posumnjaju na navodne povrede košarkaša iz Hartforda, zbog kojih je propustio nekoliko utakmica. Kasnije se ispostavilo da one nisu bile ozbiljnije prirode, pa se u košarkaškim krugovima sve češće spekuliše da ih je preuveličavao kako bi izbjegao da igra.

(informer)