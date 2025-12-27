Logo
Košmar za Partizan: Ovo je prosječna razlika kojom je gubio tri posljednja meča, "pakao" tek slijedi

27.12.2025

09:17

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / VLADIMIR ŠPORČIĆ

Košarkaši Partizana nalaze se u ozbiljnoj rezultatskoj krizi, jer su doživjeli i treći uzastopni poraz u Evroligi.

Nakon dva ubjedljiva poraza od Virtusa (86:68) i Žalgirisa (109: 68) u prethodnom duplom kolu, stigao je i treći, jer je Makabi u Beogradu deklasirao crno-bijele na debiju Đoana Penjaroje (112:87).

Prije poraza od Izraelaca od 25 razlike, Vitrus je u takođe u Beogradu slavio sa 18 poena viška, dok je najveći debakl Partizan doživio u Kaunasu, gdje je izgubio 41 razlike.

Kada se izvuče prosječna razlika kojom je Partizan gubio u posljednje tri utakmice, dobijamo brojku od 28 poena, koja samo dodatno potvrđuje u kakvom košmaru se crno-bijeli nalaze.

Ekipi Đoana Penjaroje sada slijedi serija gostovanja, prvo u Valensiji za kraj 2025. godine, a onda Monaku i Barseloni, gdje mora da pokaže reakciju, piše b92.

Tagovi:

KK Partizan

Đoan Penjaroja

Evroliga

Komentari (0)
