Logo
Large banner

Ne pomažu ni Španac ni Amerikanac: Debakl Partizana usred Beograda!

26.12.2025

19:53

Komentari:

0
Не помажу ни Шпанац ни Американац: Дебакл Партизана усред Београда!
Foto: Tanjug / AP / VLADIMIR ŠPORČIĆ

Košarkaši Partizana doživjeli su ubjedljiv poraz na svom terenu od Makabija iz Tel Aviva rezultatom 112:78 u 18. kolu Evrolige, na debiju novog prvog trenera Đoana Penjaroje, ali i velikog pojačanja iz NBA lige Kamerona Pejna.

Djelovalo je da će Partizan moći da uradi nešto više poslije prve dionice i dobrog predstavljanja Pejna koji je upisao tri trojke, ali je sve potom krenulo nizbrdo.

Navijači su reagovali u nekoliko navrata, uputili su poruku predsedniku kluba Ostoji Mijailoviću da održi riječ, podsjećajući ga na raniju izjavu da svaki čovjek treba da napusti mjesto gdje ga ne žele, skandirali su Arijanu Lakiću i aplaudirali Isaku Bongi, jedinim svetlim tačkama u timu.

Ali, slaba je to utjeha.

Partizanova igra ne postoji, Makabi se šetao do poena, a činjenica da je Nik Kalates, igrač koji nikada nije imao dobar šut za tri poena, u nekoliko navrata baš na takav način pokušavao da probudi ekipu dovoljno govori o čemu se radi.

Ni na novoj utakmici nije igrao najskuplji igrač Džabari Parker koji se nije udostojavao čak ni da ustane sa klupe i proslavi poene svojih kolega koji moraju da popunjavaju rupu nastalu njegovom krizom i igre i ponašanja.

Partizan je bio konkurentan samo u prvoj dionici u kojoj je imao prednost i na njenom kraju je vodio sa 31:30.

Uslijedio je potop, rival je drugu dionicu dobio sa 16 poena, treću sa 18 i time riješio pitanje pobednika pa je posljednja, u kojoj je Partizan bio bolji sa 27:16 bila samo revijalnog tipa.

Najefikasniji u timu Partizana bio je novajlija Pejn sa 15 poena, Sterling Braun je ostao na 12, Bonga i Tajrik Džons su imali po deset, Vanja Marinković devet, a Dilan Osetkovski i Dvejn Vašington po osam.

Na drugoj strani Loni Voker je imao 20, a Roman Sorkin je dodao 17.

U narednoj rundi Partizan, koji sada ima šest pobjeda i 12 poraza i nalazi se na 18. mjestu tabele Evrolige, gostuje Valensiji, drugoplasiranom timu evropskog takmičenja.

Podijeli:

Tag:

KK Partizan

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Навијачи Партизана опет скандирали "Управа напоље": Послали поруку и Остоји Мијаиловићу

Košarka

Navijači Partizana opet skandirali "Uprava napolje": Poslali poruku i Ostoji Mijailoviću

1 h

0
Познати ресторан брзе хране жели Јокића, његов одговор је урнебесан

Košarka

Poznati restoran brze hrane želi Jokića, njegov odgovor je urnebesan

2 h

0
Тренер Денвера: Јокић је најбољи на свијету и тачка

Košarka

Trener Denvera: Jokić je najbolji na svijetu i tačka

6 h

0
Јокић објаснио шта за њега значи рекордни Божић

Košarka

Jokić objasnio šta za njega znači rekordni Božić

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

01

Cvijanović: Ponosna sam na sve ono što smo uradili u proteklih 16 godina

20

58

Vučević: Srbija donira milion evra za akciju "S ljubavlju hrabrim srcima"

20

54

"S ljubavlju hrabrim srcima": Broj pozvan više od 47.000 puta

20

50

Trišić Babić: Manifestacija "S ljubavlju hrabrim srcima" simbol je solidarnosti Republike Srpske

20

48

Opasni trag: Dešavnja na Kosovu 80-ih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner