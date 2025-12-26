Trener Denvera: Jokić je najbolji na svijetu i tačka

Utakmica Denver Nagetsa i Minesota Timbervulvsa tek je nakon produžetka dobila svoj epilog, a na kraju su domaći pobijedili 142:138.

Srbin Nikola Jokić je blistao, postigavši 56 poena za 42 minute, uz to što je pokupio 16 lopti pod oba obruča i sakupio 15 asistencija. Entoni Edvards pridonio je s 44 poena za Vulvse.

Jokić je srušio rekord Karima Abdul-Džabar, jednog od najboljih i najdugovječnijih NBA košarkaša.

Srpski je igrač postao najbolji centar asistent u istoriji NBA lige. Jokić je poznat po svojim asistencijama, promijenio je NBA ligu te u nju uveo pojam centra plejmejkera.

"Karim je igrač koji je promijenio igru sa svojim nebeskim horogom. Jedan je od najvećih sportaša svih vremena. A Nikola ga je prestigao. Stalno ponavljam da je Jokić unikat. Uvijek odigra ono što treba. Ima lude brojke upravo jer stalno donosi dobre odluke. On je najbolji igrač na svijetu. I tačka", rekao je nakon utakmice s Minesotom trener Denvera Dejvid Adelman.