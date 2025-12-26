Logo
Poznati restoran brze hrane želi Jokića, njegov odgovor je urnebesan

B92

26.12.2025

18:03

Foto: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr

Nikola Jokić i "Tako Bel" su u centru pažnje američke javnosti proteklih dana.

Kada se vratimo na 2014. godinu i prisjetimo da je Nikola Jokić biran sa 41. pozicije u drugoj rundi, dolazimo do svima poznate scene kada je u trenutku biranja srpskog centra u kadru bila reklama restorana brze hrane “Tako Bel”.

Oni su tada reklamirali proizvod zvani “Kesarito” koji je bio u prodaji određeno vrijeme, a s ozbirom da je ljuti burito sa mnogo sira bio izuzetno popularan, veliki broj ljudi je tražilo da se Kesarito vrati na meni.

Oni su dugo izbjegavali, pa su odlučili da usliše želje i burito sa meksičkom tortiljom, začinjenom govedinom, pirinčem, sosom sa pavlakom i majonezom, sirnim namazom i kačkavaljem ponovo učine dostupnim.

Tokom marketinške kampanje su više puta pokušali da Jokića “natjeraju” da pojede Kesarito i tako cijeli proizvod dodatno popularizuju, ali Nikola uspješno odolijeva, prenosi B92.

Nikola Jokić

Košarka

Trener Denvera: Jokić je najbolji na svijetu i tačka

Makar javno.

On se na utakmicu Denvera i Minesote za Božić, 25. decembra, pojavio noseći kardigan džemper sa logom “Tako Bel” i majicom na kojoj piše “I dalje nisam probao Kesarito”.

Nikola Jokić

