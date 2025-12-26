Poznati restoran brze hrane želi Jokića, njegov odgovor je urnebesan

Nikola Jokić i "Tako Bel" su u centru pažnje američke javnosti proteklih dana.

Kada se vratimo na 2014. godinu i prisjetimo da je Nikola Jokić biran sa 41. pozicije u drugoj rundi, dolazimo do svima poznate scene kada je u trenutku biranja srpskog centra u kadru bila reklama restorana brze hrane “Tako Bel”.

Oni su tada reklamirali proizvod zvani “Kesarito” koji je bio u prodaji određeno vrijeme, a s ozbirom da je ljuti burito sa mnogo sira bio izuzetno popularan, veliki broj ljudi je tražilo da se Kesarito vrati na meni.

Nikola responds to the noise 👀 pic.twitter.com/P1lFleCRyx — Denver Nuggets (@nuggets) December 26, 2025

Oni su dugo izbjegavali, pa su odlučili da usliše želje i burito sa meksičkom tortiljom, začinjenom govedinom, pirinčem, sosom sa pavlakom i majonezom, sirnim namazom i kačkavaljem ponovo učine dostupnim.

Tokom marketinške kampanje su više puta pokušali da Jokića “natjeraju” da pojede Kesarito i tako cijeli proizvod dodatno popularizuju, ali Nikola uspješno odolijeva, prenosi B92.

Makar javno.

On se na utakmicu Denvera i Minesote za Božić, 25. decembra, pojavio noseći kardigan džemper sa logom “Tako Bel” i majicom na kojoj piše “I dalje nisam probao Kesarito”.