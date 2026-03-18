"KOMŠIJE IZ PAKLA U BiH" Porodica na ivici živaca: Psuje mi dijete, prijeti da će mi roditelje zaklati, skida se nag

Porodica Mehmedović iz Kaknja, koja stanuje u mjestu Gornja Ričica, već neko vrijeme, kako tvrde, trpi nasilje od svog prvog komšije Idriza Mehmedovića, koji im upućuje uvrede, psovke, pa se čak i skida nag. Enes Mehmedović stanuje u jednoj kući sa suprugom i dvoje maloljetne d‌jece, a njegovi roditelji u drugoj kući, u istoj avliji.

"To traje otprilike dvije godine kako već pojedine stvari trpim od njega. Psuje mi dijete. Ako je on prošao neke operacije, ako je onkološki pacijent, onda bi trebalo da se porodica brine oko njega. Kada dođe policija, on tako lijepo priča, a kada odu, psuje mi mater. Na neke stvari se pokušam oglušiti. Jednostavno ne ide. Ja svaki dan zovem policiju po pet puta. Sad je ramazan i za prošli su mi probleme pravili, kleli mi dijete, nema šta mi nisu radili. Šta god da uradim, jednostavno putem vlasti nije išlo. Odlučio sam da ovo ide javno, makar da se postide, nemam više drugog izbora", rekao je za „Dnevni avaz“ Enes Mehmedović.

Prijava policiji

"On ne može da jasno govori, pošto je operisan, a mami je pokazivao da bi je zaklao. To se sve radilo kada nema mene ili babe, nekog ko će to posvjedočiti. Kada mama krene do štale, do hajvana, on skida gaće. Mama nije imala solucije, nego da ga snimi. Javio sam se i njegovoj d‌jeci. Ni s kim se nije moglo popričati, njegova kćerka je počela da mi psuje, da me vrijeđa. Dolazila je policija i inspekcija, rečeno mi je iz PS Kakanj, „pokušaj se koliko god stabilizovati da ga ne bi udario“, pošto se vodi kao onkološki pacijent. Ja imam dvoje d‌jece, mali su, rekli su mi „povuci se koliko god možeš“ – kazao je Mehmedović.

Dodao je da njegovi roditelji, koji takođe stanuju tu, više od 15 godina imaju probleme s Idrizom i njegovom suprugom.

"Htio je da ostanem i bez posla. Moja porodica i ja nismo imali sukob s njim. Kad se radila javna rasvjeta u ovoj ulici, naletio je bio na bageristu. Pokazivao je babi kako će da ga zakolje. Išli su na sud, ali sud nije donio određenu kaznu ili stav da se to pritisne. Samo tražimo da nas se klone. On ima 60 i nešto godina, ja imam 25, šta god da ja uradim, meni prijeti zatvor. Meni to ne treba. Posljednja prijava policiji bila je prije oko dva mjeseca, kad je ulazio u dvorište od mojih rahmetli amidže i amidžinice", kaže Mehmedović.

Mehmedović je tad rekao Idrizu da će mu pozvati policiju, nakon čega mu je on opsovao majku.

Svijet Vrhovni vođa zaprijetio nakon ubistva Laridžanija: "Zločinačke ubice će platiti"

„Spremni na sve“

"Dan-danas ne ide. Kad god izađem sa ženom i d‌jecom iz avlije, čeka me. Pratio sam ga par puta, jer sam strahovao da mi ne odvali prozor ili vrata. Na sve je moguće spreman kao i njegova supruga koja ga podržava u svemu što radi", rekao je Mehmedović.

Dodao je da je jednog komšiju koji je prolazio s kravom u jutarnjim satima tom ulicom pored njihovih kuća, Idriz poljevao vodom, gađao ga zemljom. Naglasio je kako Idriz Mehmedović do sada nije dobio niti jedan prekršaj.

"Za prošli ramazan došao sam kući s posla, supruga i ja smo s d‌jetetom izašli da prohodamo, on je izašao iz svoje štale i sjeo na kamen do puta glavne ceste. Naišao sam pored njega i plješće mi rukama, pošto teško govori. Rekao mi je da mi j**e moje dijete, a dijete pored mene stoji i pokazuje mi i kaže: „Da Bog da imalo isto ovakvu rupicu k'o što je i ja imam, Amin Bože“. Kako sam rekao da ću zvati policiju, on je uzeo lopatu, ne bih li ja ušao u njegovo privatno dvorište, da ne bude da sam ja na njega naletio. Ostao sam na cesti. Kada je policija došla, njegova supruga je rekla kako nas nije stid", zaključio je Enes Mehmedović.

Region Pali lažni policajci iz BiH: Ojadili staricu za 30.000 evra

Obje strane upozorene

"Službenici Policijske stanice Kakanj su u proteklom periodu postupali po prijavama lica M. E. i M. E., iz mjesta Ričica, a koji već duži period imaju narušene međuljudske odnose s licem M. I., iz Kaknja. Naime, prema službenim evidencijama Policijske stanice Kakanj, radi se o sljedećim intervencijama policije koje se tiču navedenih prijava, i to: u jednom slučaju prijava je rezultirala podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka Općinskom sudu u Kaknju, zbog počinjenog prekršaja iz člana 3. stav (1) tačke 4) Zakona o javnom redu i miru Zeničko-dobojskog kantona, protiv lica M. I, te je isti sankcionisan u skladu s važećim zakonskim propisima. U drugom slučaju službenici Policijske stanice Kakanj su nadležnoj službi za inspekcije Općine Kakanj dostavili informaciju o ponašanju lica M. I, iz Kaknja, radi preduzimanja radnji iz njihove nadležnosti, a koje radnje su prijavljene od lica M. E. U trećem slučaju, lica su upozorena i upućena da međusobne imovinsko-pravne odnose rješavaju putem nadležnih institucija. Prilikom naznačenih intervencija, službenici Policijske stanice Kakanj su pored opisanih mjera i radnji izdavali upozorenja strankama na obavezu poštivanja javnog reda i mira kao i na činjenicu da će u svim slučajevima utvrđivanja pojedinačne prekršajne odgovornosti biti izdati prekršajni nalozi. Policijska stanica Kakanj nema zaprimljenih prijava niti su policijski službenici postupali po prijavama koje bi se odnosile na navode da se lice M. I. kreće nag na javnom mjestu", rečeno je iz MUP-a ZDK za „Dnevni avaz“.