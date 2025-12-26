Vanja Marinković na ivici suza poslao poruku Grobarima: "Ne tražim opravdanje, ali..."

Košarkaši Partizana su doživeli ogroman poraz protiv Makabija iz Tel Aviva (112:87) u okviru 18. kola Evrolige, što je samo dodatno razbjesnilo navijače crno-bijelih, koji su poslije utakmice praktično prozivali igrače i zvali ih na tuču.

Prednjačio je u tome Tajrik Džons, koji je preskočio ogradu i zaletio se na vođe Grobara, a onda je poslije toga neke od njih pozivao na tuču.

Poslije utakmice, za Arenu sport je pričao i Vanja Marinković, koji je ostao bez riječi.

- Treba... Mislim da treba da se promeni naš, ti neki prazni minuti. Počeli smo dobru utakmicu i prvu četvrtinu do dva minuta pred kraj. Igrali smo dobro, igrali smo brzo, išla je lepo lopta. Stali smo, došao je ego do izražaja i sve je stalo. Mislim da je to problem igre, ali najveći problem naš je što smo lako odustali, što smo se lako predali. To je poražavajuće kako je izgledalo na kraju, bila je ta neka borba, ali najveći utisak je to da je ekipa u nekoj fazi za koju treba vreme. Vremena nema, niko nema strpljenja što je logično.

- Navijači su tu, pune halu, oni žele odmah rezultate, ja ih razumem, ali ne tražim nikakvo opravdanje, samo kažem da će trebati neko vreme. Nadam se što kraće da se uhodam s novim trenerom, nije to problem, problem je naša borba i naš pristup.

