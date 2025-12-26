Logo
Large banner

Vanja Marinković na ivici suza poslao poruku Grobarima: "Ne tražim opravdanje, ali..."

Izvor:

Telegraf

26.12.2025

20:27

Komentari:

0
Вања Маринковић на ивици суза послао поруку Гробарима: "Не тражим оправдање, али..."
Foto: Printscreen/Arena Sport

Košarkaši Partizana su doživeli ogroman poraz protiv Makabija iz Tel Aviva (112:87) u okviru 18. kola Evrolige, što je samo dodatno razbjesnilo navijače crno-bijelih, koji su poslije utakmice praktično prozivali igrače i zvali ih na tuču.

Prednjačio je u tome Tajrik Džons, koji je preskočio ogradu i zaletio se na vođe Grobara, a onda je poslije toga neke od njih pozivao na tuču.

Партиуанн

Košarka

Ne pomažu ni Španac ni Amerikanac: Debakl Partizana usred Beograda!

Poslije utakmice, za Arenu sport je pričao i Vanja Marinković, koji je ostao bez riječi.

- Treba... Mislim da treba da se promeni naš, ti neki prazni minuti. Počeli smo dobru utakmicu i prvu četvrtinu do dva minuta pred kraj. Igrali smo dobro, igrali smo brzo, išla je lepo lopta. Stali smo, došao je ego do izražaja i sve je stalo. Mislim da je to problem igre, ali najveći problem naš je što smo lako odustali, što smo se lako predali. To je poražavajuće kako je izgledalo na kraju, bila je ta neka borba, ali najveći utisak je to da je ekipa u nekoj fazi za koju treba vreme. Vremena nema, niko nema strpljenja što je logično.

kk partizan 6

Košarka

Navijači Partizana opet skandirali "Uprava napolje": Poslali poruku i Ostoji Mijailoviću

- Navijači su tu, pune halu, oni žele odmah rezultate, ja ih razumem, ali ne tražim nikakvo opravdanje, samo kažem da će trebati neko vreme. Nadam se što kraće da se uhodam s novim trenerom, nije to problem, problem je naša borba i naš pristup.

(Telegraf.rs)

Podijeli:

Tagovi:

Vanja Marinković

Grobari

KK Partizan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ромски трубачи протјерани и из Дубровника, градоначелник послао саопштење

Region

Romski trubači protjerani i iz Dubrovnika, gradonačelnik poslao saopštenje

48 min

0
Лото резултати: Који бројеви су извучени у 102. колу?

Društvo

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 102. kolu?

49 min

0
РиТЕ-Угљевик

Republika Srpska

Kompletirana uprava RiTe Ugljevik, ovo su novi članovi

56 min

0
Хорор у Паризу: Три жене избодене ножем у метроу, нападач ухапшен

Svijet

Horor u Parizu: Tri žene izbodene nožem u metrou, napadač uhapšen

59 min

0

Više iz rubrike

Не помажу ни Шпанац ни Американац: Дебакл Партизана усред Београда!

Košarka

Ne pomažu ni Španac ni Amerikanac: Debakl Partizana usred Beograda!

1 h

0
Навијачи Партизана опет скандирали "Управа напоље": Послали поруку и Остоји Мијаиловићу

Košarka

Navijači Partizana opet skandirali "Uprava napolje": Poslali poruku i Ostoji Mijailoviću

1 h

0
Познати ресторан брзе хране жели Јокића, његов одговор је урнебесан

Košarka

Poznati restoran brze hrane želi Jokića, njegov odgovor je urnebesan

2 h

0
Тренер Денвера: Јокић је најбољи на свијету и тачка

Košarka

Trener Denvera: Jokić je najbolji na svijetu i tačka

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

01

Cvijanović: Ponosna sam na sve ono što smo uradili u proteklih 16 godina

20

58

Vučević: Srbija donira milion evra za akciju "S ljubavlju hrabrim srcima"

20

54

"S ljubavlju hrabrim srcima": Broj pozvan više od 47.000 puta

20

50

Trišić Babić: Manifestacija "S ljubavlju hrabrim srcima" simbol je solidarnosti Republike Srpske

20

48

Opasni trag: Dešavnja na Kosovu 80-ih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner