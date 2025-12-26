Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 102. kolu?

Izvor:
ATV
26.12.2025
20:13
Komentari:0
Prema najnovijem izvještaju Državne lutrije Republike Srpske i Srbije, u 102. kolu igre na sreću loto sedmica koja je iznosila 2.800.000 evra nije izvučena.
Loto rezultati izvlačenja 102. kola koje je održano 26. decembra 2025. su, prema izvještaju lutrije sljedeći:
Loto rezultati
U glavnom Loto izvlačenju izvučeni su sljedeći brojevi: 3, 5, 11, 14, 19, 23, 32
Loto plus rezultati
Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice, izvučeni su sljedeći loto brojevi: 3,8, 24,25, 33, 37, 38
Nažalost, ni u igri Loto plus nije bilo dobitnika.
Džoker izvlačenje
Džoker igra u 102. kolu se igrala za 130.000 evra
Džoker kombinacija glasila je: 1 9 6 9 7 3
Džoker za ovo kolo nije izvučen.
Najnovije
Najčitanije
21
01
20
58
20
54
20
50
20
48
Trenutno na programu