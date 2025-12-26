Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 102. kolu?

Prema najnovijem izvještaju Državne lutrije Republike Srpske i Srbije, u 102. kolu igre na sreću loto sedmica koja je iznosila 2.800.000 evra nije izvučena.

Loto rezultati izvlačenja 102. kola koje je održano 26. decembra 2025. su, prema izvještaju lutrije sljedeći:

Loto rezultati

U glavnom Loto izvlačenju izvučeni su sljedeći brojevi: 3, 5, 11, 14, 19, 23, 32

Loto plus rezultati

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice, izvučeni su sljedeći loto brojevi: 3,8, 24,25, 33, 37, 38

Nažalost, ni u igri Loto plus nije bilo dobitnika.

Džoker izvlačenje

Džoker igra u 102. kolu se igrala za 130.000 evra

Džoker kombinacija glasila je: 1 9 6 9 7 3

Džoker za ovo kolo nije izvučen.