Završetak polugodišta u Srpskoj, počinje zimski raspust

Izvor:

SRNA

26.12.2025

19:05

Завршетак полугодишта у Српској, почиње зимски распуст

Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović čestitao je učenicima, nastavnicima, vannastavnom osoblju, kao i rukovodstvu škola u Srpskoj završetak nastave u prvom polugodištu školske 2025/2026. godine.

''Želim im ugodne dane predstojećeg zimskog raspusta, kao i srećne novogodišnje i božićne praznike“, rekao je Golubović.

Основна школа Св. Василије Острошки-Требиње

Hronika

Dojave o bombama u školama u Srpskoj okvalifikovane kao terorizam

On je naveo da posebnu pohvalu upućuje učenicima koji su na kraju prvog polugodišta ocijenjeni primjernim vladanjem i odličnim uspjehom, kao i svim onima koji su prepoznati na regionalnom i međunarodnom nivou kao ambasadori vaspitno-obrazovnog sistema Srpske.

''Njihovi rezultati i ponašanje predstavljaju primjer vršnjacima i dokaz da se znanje, trud i ispravne vrijednosti međusobno nadopunjuju i vode ka ličnom i društvenom uspjehu“, rekao je Golubović za Srnu.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Republika Srpska

Lažna uzbuna: U ovim školama se nastavlja nastava

On je istakao da, osim znanja i obrazovnih uspjeha, veliki značaj ima da se učenici tokom školovanja prepoznaju i po vrlinama koje nose – poštovanju, zajedništvu, solidarnosti, primjernom ponašanju i jasnom opredjeljenju za nenasilje.

''Upravo te vrijednosti čine temelj našeg zdravog školskog okruženja i doprinose tome da naše škole budu mjesto u kojem se, osim znanja, njeguju odgovornost i međusobno uvažavanje, na ponos škole, porodice, šire zajednice i Republike Srpske“, poručio je Golubović.

školski raspust

Republika Srpska

