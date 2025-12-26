Izvinio se zbog ismijavanja srpske porodice koja je za slavu imala ribu i pogaču, oglasio se i evroparlamentarac

Velika bura podigla se nedavno na društvenim mrežama nakon što je jedan stranac naišao na video snimak sa slavlja Svetog Nikole u srpskoj porodici iz Sopota, pa "opleo" po njihovoj skromnoj trpezi na kojoj su bili samo pogača i riba.

Nakon što je priča zadobila nevjerovatan preokret, a kada se saznalo za nehumane uslove u kojima osmočlana porodica Marković živi, na ovu priču izgleda nikako da se stavi tačka.

Sada se, naime, i čovjek, za koga se vjeruje da je Amerikanac, a koji je prvi i objavio skromnu trpezu srpske porodice, oglasio i uputio im javno izvinjenje jer ih je izložio linču i neprijatnostima posljednjih dana.

"Miran sam sada, ali želim da se izvinim zbog tvita koji nije trebalo da objavim. Trebalo je dva puta da razmislim prije nego što sam to učinio. Osjećam se užasno", napisao je sada stranac upisan kao "TragicAffa1r".

peaceful now, sorry for that tweet I should’ve thought about it twice before posting I feel awful — ʀᴏx . ݁₊🎄 (@TragicAffa1r) December 23, 2025

Međutim, tu nije kraj, pa je tako za sopotsku porodicu čuo i član Evropskog parlamenta, Tomas Frelih, koji je prokomentarisao čitavu situaciju i uputio porodici iz Sopota snažne riječi podrške.

"Ovaj video postaje viralan! Zašto? Zato što se Amerikanci ljevičarskih uvjerenja rugaju ovoj srpskoj porodici zbog siromašnih uslova u kojima žive. U stvarnosti, ova porodica ima mnogo više od većine onih koji im se ismijavaju - jaku vjeru i troje djece! Bog blagoslovio ovu porodicu", napisao je evropski parlamentarac.

Dieses Video geht gerade viral! Warum? Weil linksliberale Amerikaner diese serbische Familie wegen der ärmlichen Verhältnisse, in denen sie lebt, verspotten.



In Wirklichkeit hat diese Familie viel mehr als die meisten derjenigen, die sich über sie lustig machen: Einen starken… https://t.co/ATYwsYMvgy — Tomasz Froelich (@TomaszFroelich) December 24, 2025

Podsjetimo, kako je naš portal već pisao, nedavno je sasvim slučajno video snimak sa obilježavanje Svetog Nikole u jednoj srpskoj porodici u Sopotu postao viralan, a pošto je dospio do Amerikanaca koji su počeli da ismijavaju "siromašnu gozbu" sa snimka, dok sam video sada broji više od 10 miliona pregleda.