"Tajvan je crvena linija": Kina uvodi stroge sankcije američkim divovima

26.12.2025

16:55

"Тајван је црвена линија": Кина уводи строге санкције америчким дивовима
Foto: Tanjug/AP/Ng Han Guan

Kinesko ministarstvo spoljnih poslova u petak je objavilo sankcije usmjerene na 10 pojedinaca i 20 američkih odbrambenih kompanija, uključujući Boingovu filijalu u Sent Luisu, zbog prodaje oružja Tajvanu.

Mjere zamrzavaju svu imovinu koju kompanije i pojedinci posjeduju u Kini i zabranjuju domaćim organizacijama i pojedincima da posluju sa njima, saopštilo je ministarstvo, prenosi Jutarnji.hr.

Pojedincima na listi, uključujući osnivača odbrambene kompanije Anduril Industris i devet viših rukovodilaca sankcionisanih kompanija, takođe je zabranjen ulazak u Kinu, dodaje se.

Među drugim kompanijama koje su na meti su Nortrop Gruman Sistems Korporejšn i L3Haris Maritim Servisiz.

Ovaj potez usledio je nakon što je Vašington prošle nedjelje objavio prodaju oružja Tajvanu vrijednu 11,1 milijardi dolara, što je najveći američki paket oružja tom ostrvu u istoriji, što je izazvalo gnjev Pekinga.

"Tajvansko pitanje je srž interesa Kine i prva crvena linija koja se ne smije preći u odnosima Kine i SAD", rekao je portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova u saopštenju u petak.

"Svake provokativne akcije koje pređu liniju u vezi sa tajvanskim pitanjem naići će na snažan odgovor Kine", navodi se u saopštenju, pozivajući SAD da prestanu sa svojim "opasnim" naporima da naoružaju ostrvo.

Kina smatra Tajvan, demokratski upravljano ostrvo, dijelom svoje teritorije, dok Taipei polaže pravo na suverenitet.

SAD su, prema zakonu iz 1979. godine, obavezne da obezbijede zaštitu ljudskih prava na Tajvanu i sredstva za odbranu ostrva, iako je takva prodaja oružja stalni izvor trenja sa Kinom.

