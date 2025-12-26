Najmanje 15 radnika povrijeđeno u napadu nožem u fabrici

Najmanje 15 radnika povrijeđeno je u napadu nožem u fabrici u centralnoj japanskoj prefekturi Šizuoka, a napadač je takođe prskao neidentifikovanu tečnost na žrtve.

"Petnaest ljudi je prevezeno u bolnice", rekao je Tomoharu Sugijama, zvaničnik vatrogasne službe u gradu Mišima.

Policija je na licu mjesta uhapsila 38-godišnjeg stanovnika grada Mišima, za koga se vjeruje da je povezan sa fabrikom, zbog sumnje da je počinio pokušaj ubistva.

Vlasti trenutno istražuju detalje incidenta, objavljeno je na portalu "Baha".