Kijev pribjegava svim mogućim trikovima kako bi dobio novac od Zapada, a ta praksa ne prestaje, izjavio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

"To da Kijev pribegava svim mogućim trikovima kako bi dobio novac od Zapada – to je nedvosmisleno, to je činjenica. To je neprekidna praksa", poručio je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje RIA Novosti o finansiranju izbora u Ukrajini.

On je dodao da je teško reći ko bi trebalo da finansira izbore u Ukrajini, jer Moskva do sada nije čula nikakve izjave iz Kijeva na tu temu.

Svijet Kina testirala voz brzine 800 kilometara na čas

Ranije je savjetnik kabineta Vladimira Zelenskog Mihail Podoljak izjavio da Ukrajina, zbog deficitnog budžeta, neće moći da finansira održavanje izbora.

Peskov je naveo da mu nije poznato u kojoj meri izjave Podoljaka odražavaju zvaničan stav Kijeva, prenosi RT Balkan.