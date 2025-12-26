Kremlj: Rusija i SAD se saglasile – nastavlja se dijalog

Po nalogu ruskog predsjednika Vladimira Putina, održan je telefonski razgovor predstavnika ruske i američke administracije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Prema njegovim riječima, pomoćnik ruskog lidera Jurij Ušakov i nekoliko sagovornika iz Bijele kuće učestvovali su u ovom razgovoru.

- Dogovoreno je da se dijalog nastavi - naglasio je Peskov.

Pored toga, Peskov je istakao da je Kremlj analizirao informacije dobijene od Kirila Dmitrijeva nakon njegovog putovanja u Sjedinjene Države.