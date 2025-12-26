Logo
Kremlj: Rusija i SAD se saglasile – nastavlja se dijalog

Izvor:

Sputnjik

26.12.2025

12:32

Komentari:

0
Moskva/Kremlj
Foto: Tanjug/AP

Po nalogu ruskog predsjednika Vladimira Putina, održan je telefonski razgovor predstavnika ruske i američke administracije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Prema njegovim riječima, pomoćnik ruskog lidera Jurij Ušakov i nekoliko sagovornika iz Bijele kuće učestvovali su u ovom razgovoru.

Ауто

Auto-moto

Do koje starosti je bezbjedno voziti auto?

- Dogovoreno je da se dijalog nastavi - naglasio je Peskov.

Pored toga, Peskov je istakao da je Kremlj analizirao informacije dobijene od Kirila Dmitrijeva nakon njegovog putovanja u Sjedinjene Države.

Rusija

Amerika

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Donatorsko veče prilika da zajedno pokažemo da Srpska zna da stane uz one kojima je pomoć najpotrebnija

4 h

0
Пожар у Тропику, огласили се из маркета

Društvo

Požar u Tropiku, oglasili se iz marketa

4 h

0
Фабрика производња

Svijet

Napad nožem u fabrici, više ljudi povrijeđeno

4 h

0
Неинформисана? Александра Пандуревић се обрукала покушајем спина

Republika Srpska

Neinformisana? Aleksandra Pandurević se obrukala pokušajem spina

4 h

3

Фабрика производња

Svijet

Napad nožem u fabrici, više ljudi povrijeđeno

4 h

0
Трамп и Зеленски у недјељу на Флориди

Svijet

Tramp i Zelenski u nedjelju na Floridi

4 h

0
Срећни добитник на лутрији промашио све бројеве

Svijet

Srećni dobitnik na lutriji promašio sve brojeve

5 h

0
Родитељи покушали продати бебу за шест лименки пива

Svijet

Roditelji pokušali prodati bebu za šest limenki piva

5 h

0
