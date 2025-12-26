Kremlj: Rusija i SAD se saglasile – nastavlja se dijalog

Izvor:
Sputnjik
26.12.2025
12:32
Komentari:0
Po nalogu ruskog predsjednika Vladimira Putina, održan je telefonski razgovor predstavnika ruske i američke administracije, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Prema njegovim riječima, pomoćnik ruskog lidera Jurij Ušakov i nekoliko sagovornika iz Bijele kuće učestvovali su u ovom razgovoru.
Auto-moto
Do koje starosti je bezbjedno voziti auto?
- Dogovoreno je da se dijalog nastavi - naglasio je Peskov.
Pored toga, Peskov je istakao da je Kremlj analizirao informacije dobijene od Kirila Dmitrijeva nakon njegovog putovanja u Sjedinjene Države.
Republika Srpska
4 h0
Društvo
4 h0
Svijet
4 h0
Republika Srpska
4 h3
Najnovije
Najčitanije
16
36
16
32
16
28
16
24
16
19
Trenutno na programu