Logo
Large banner

Srećni dobitnik na lutriji promašio sve brojeve

Izvor:

SRNA

26.12.2025

11:36

Komentari:

0
Срећни добитник на лутрији промашио све бројеве
Foto: Pixabay

Stanovnik Permske oblasti u Rusiji osvojio je više od 31 milion rubalja preko 400.000 dolara na lutriji nakon što nije pogodio nijedan broj na tiketu, objavio je zvanični distributer ruskih državnih lutrija "Stoloto".

"Na zahtjev svoje majke, Jevgenij P. iz Permske oblasti kupio je tiket za izvlačenje državne lutrije `Sve ili ništa` putem mobilne aplikacije i osvojio džekpot. Nije pogodio nijedan broj a, prema pravilima lutrije, džekpot se može osvojiti ili pogotkom 12 od 24 broja ili promašajem svih brojeva", saopšteno je iz firme "Stoloto".

Porodica planira da iskoristi nagradu za kupovinu stana u Krasnodarskom kraju, gdje Jevgenij trenutno radi.

"Stoloto" je najveći operater lutrije u Rusiji.

Doktor

Zdravlje

Raste broj oboljelih, Batut izdao hitno upozorenje

Od 2014. godine, sve lutrije u Rusiji su u državnom vlasništvu, organizuju ih Ministarstvo finansija i Ministarstvo sporta, a nadgleda ih Federalna poreska služba.

Prihodi od ovih lutrija koriste se za finansiranje projekata i događaja od društvenog značaja, uključujući razvoj fizičke kulture i sporta, vrhunskog sporta i obuku sportskih rezervi.

Podijeli:

Tagovi:

Loto

lutrija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Досије: Родитељи свирепо убијеног Ариела Богдановића први пут пред камерама

Društvo

Dosije: Roditelji svirepo ubijenog Ariela Bogdanovića prvi put pred kamerama

35 min

0
Расте број обољелих, Батут издао хитно упозорење

Zdravlje

Raste broj oboljelih, Batut izdao hitno upozorenje

35 min

0
Одузете петарде, ватромет и ракете: Полиција упутила апел грађанима

Hronika

Oduzete petarde, vatromet i rakete: Policija uputila apel građanima

37 min

0
Николина Шљивић

Republika Srpska

Nikolina Šljivić pokazala diplomu i najavila prijave

41 min

0

Više iz rubrike

Родитељи покушали продати бебу за шест лименки пива

Svijet

Roditelji pokušali prodati bebu za šest limenki piva

51 min

0
Колико Руса вјерује Путину?

Svijet

Koliko Rusa vjeruje Putinu?

54 min

0
Штампарије фалсификовале више од 50.000 докумената, ''зарадиле'' 27,9 милиона евра

Svijet

Štamparije falsifikovale više od 50.000 dokumenata, ''zaradile'' 27,9 miliona evra

1 h

0
Пјешак извукао на улицу полицајку, па јој отео аутомобил

Svijet

Pješak izvukao na ulicu policajku, pa joj oteo automobil

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

01

Isplivali detalji jezivog ubistva u Vrbasu

11

56

Počinje isplata korisnicima - u susret novogodišnjim i božićnim praznicima

11

49

Zašto su tetke tako važne u životu djeteta?

11

48

Žena ostavila muža zbog Chat GPT-a

11

43

Stanivuković meta ismijavanja: Vukanović poručio da je izgubio razum

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner