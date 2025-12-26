Srećni dobitnik na lutriji promašio sve brojeve

Stanovnik Permske oblasti u Rusiji osvojio je više od 31 milion rubalja preko 400.000 dolara na lutriji nakon što nije pogodio nijedan broj na tiketu, objavio je zvanični distributer ruskih državnih lutrija "Stoloto".

"Na zahtjev svoje majke, Jevgenij P. iz Permske oblasti kupio je tiket za izvlačenje državne lutrije `Sve ili ništa` putem mobilne aplikacije i osvojio džekpot. Nije pogodio nijedan broj a, prema pravilima lutrije, džekpot se može osvojiti ili pogotkom 12 od 24 broja ili promašajem svih brojeva", saopšteno je iz firme "Stoloto".

Porodica planira da iskoristi nagradu za kupovinu stana u Krasnodarskom kraju, gdje Jevgenij trenutno radi.

"Stoloto" je najveći operater lutrije u Rusiji.

Od 2014. godine, sve lutrije u Rusiji su u državnom vlasništvu, organizuju ih Ministarstvo finansija i Ministarstvo sporta, a nadgleda ih Federalna poreska služba.

Prihodi od ovih lutrija koriste se za finansiranje projekata i događaja od društvenog značaja, uključujući razvoj fizičke kulture i sporta, vrhunskog sporta i obuku sportskih rezervi.