Roditelji pokušali prodati bebu za šest limenki piva

Izvor:

ATV

26.12.2025

11:10

U Arkanzasu, saveznoj državi SAD, ranije je uhapšen par koji je pokušao da proda šestomjesečnu bebu u zamjenu za pakovanje od šest konzervi piva.

Darijen Urban (22) je priznao krivicu po jednoj tački optužnice i osuđen je na tri godine u Odjeljenju za popravne ustanove Arkanzasa, uz dodatnu trogodišnju kaznu koja je suspendovana.

Пензионери

Društvo

Obustavljene isplate hiljada penzija: Fond poslao upozorenje

Majka djeteta, međutim, dobila je znatno blažu kaznu. Šejlin Elers (21), priznala je krivicu po obe tačke optužnice i dobila je uslovnu kaznu na šest godina i vjerovatno neće imati krivični dosije.

U slučaju oca, kazna je bila stroža najvjerovatnije zbog njegovih prethodnih pravnih problema (bio je prijavljen zbog dvije krađe).

Nesvakidašnji incident se dogodio u septembru 2024. godine. Tog dana, iz kancelarije menadžera u kampu Biver Lejk Hide-A-Way stigao je poziv za Kancelariju šerifa okruga Benton, a prijavljeno je da su roditelji “pokušali da prodaju bebu za šest paketa piva, a zatim su tražili 1.000 dolara za dijete”.

Šejlin Elers je, navodno, prišla vozilu jednog para i zamolila ih za pivo, kao što je to redovno radila. Kada su je odbili, otišla je, ali je čovjek po imenu Riki Kroford ponudio pivo u zamjenu da bebu zadrži preko noći?!

Kroford, koga su istražitelji tokom intervjua opisali kao prilično pijanog, navodno je rekao da je zabrinut za dobrobit bebe i da je želio da je izvuče iz ruku roditelja – na šta su oni pristali.

– Pitao je da li može da zadrži bebu preko noći i dao je roditeljima nekoliko limenki piva u zamjenu – navodi se u izjavi koja je data pod zakletvom.

stop policija

Hronika

Policajac nedozvoljeno zaustavio auto pa napao porodicu

Vlasnik kampa je na kraju čuo za pokušaj prodaje bebe i pozvao policiju. Beba, dječak, koji je navodno pokazivao znake zanemarivanja, odveden je u bolnicu.

Nijednom roditelju nije dozvoljen kontakt sa svojim sinom, prema sporazumima o priznanju krivice i dokumentima o presudi.

Bizarni ugovor

Postojao je i ugovor dokazuje čitavu bizarnost. U nesvakidašnjem dokumentu se navodi: “Daren Urban i Šejlin Elers prenosimo svoja prava na našeg dječaka [redigovano] Kodiju Natanijelu Martinu za 1.000 dolara, 21.09.2024. godine. Odricanje od odgovornosti: Nakon potpisivanja ovoga, više nećemo mijenjati mišljenje i nikada više vas nećemo kontaktirati”.

Аутобус

Svijet

Prevrnuo se autobus, najmanje 10 mrtvih - FOTO

"Više prisutnih je potvrdilo da se radi o svojevrsnom procesu potencijalnog usvajanja", naveo je zamjenik šerifa koji je takođe dobio snimak sa mobilnog telefona na kojem Urban i Elers potpisuju ugovor sa čovjekom koji je trebalo da bude “kupac” djeteta.

