Преврнуо се аутобус, најмање 10 мртвих - ФОТО

Извор:

Агенције

26.12.2025

10:08

Коментари:

0
Фото: Unsplash

Најмање десет особа је погинуло, а 32 су повријеђене у аутобуској несрећи у источној мексичкој савезној држави Веракруз, саопштиле су локалне власти.

Несрећа се догодила у сриједу у граду Зонтекоматлан, док је аутобус путовао из Мексико Ситија према селу Чиконтепек.

"Тренутно смо потврдили да је девет одраслих особа и једно дијете преминуло", саопштио је кабинет градоначелника Зонтекоматлана.

marija serifovic

Сцена

Марију Шерифовић напао фан: Повријеђен ми је пршљен

Како се може видјети на фотографијама објављеним на друштвеним мрежама, аутобус се преврнуо на кров.

Саобраћајне несреће, у којима често учествују аутобуси или теретна возила, честе су у Мексику.

Најчешће су узроковане пребрзом вожњом или механичким кваровима.

Крајем новембра десет људи је погинуло, а 20 је повријеђено у сличној несрећи у савезној држави Мичоакан на западу земље, преноси Хина.

Тагови:

Саобраћајна несрећа

несрећа

Мексико

