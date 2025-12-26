Преврнуо се аутобус, најмање 10 мртвих - ФОТО

Извор:
Агенције
26.12.2025
10:08
Коментари:0
Најмање десет особа је погинуло, а 32 су повријеђене у аутобуској несрећи у источној мексичкој савезној држави Веракруз, саопштиле су локалне власти.
Несрећа се догодила у сриједу у граду Зонтекоматлан, док је аутобус путовао из Мексико Ситија према селу Чиконтепек.
"Тренутно смо потврдили да је девет одраслих особа и једно дијете преминуло", саопштио је кабинет градоначелника Зонтекоматлана.
Сцена
Марију Шерифовић напао фан: Повријеђен ми је пршљен
Како се може видјети на фотографијама објављеним на друштвеним мрежама, аутобус се преврнуо на кров.
Саобраћајне несреће, у којима често учествују аутобуси или теретна возила, честе су у Мексику.
Најчешће су узроковане пребрзом вожњом или механичким кваровима.
Крајем новембра десет људи је погинуло, а 20 је повријеђено у сличној несрећи у савезној држави Мичоакан на западу земље, преноси Хина.
🚍🛑 Tragedia en la Huasteca Veracruzana— El Sindical Prensa (@SindicalEl) December 25, 2025
Autobús de la ruta CDMX–Chicontepec cayó a un barranco en la carretera a la altura de Zontecomatlán.
📸 Se difundió boletín oficial con la lista actualizada de personas lesionadas. Autoridades continúan con rescate e investigaciones. pic.twitter.com/X2McgzSdpe
Хроника
2 ч0
Друштво
2 ч0
Сцена
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
09
12
04
12
02
12
02
12
01
Тренутно на програму