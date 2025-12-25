Logo
Large banner

Amerikanci se rugali skromnoj slavskoj gozbi jer na stolu imaju samo ribu i pogaču: Ovakav obrt niko nije očekivao

Izvor:

Telegraf

25.12.2025

22:26

Komentari:

0
Американци се ругали скромној славској гозби јер на столу имају само рибу и погачу: Овакав обрт нико није очекивао
Foto: Printscreen / X / SerbiaBased

Nesvakidašnja situacija dogodila se nedavno na društvenim mrežama, gdje je sasvim slučajno postao viralan video snimak sa obilježavanje Svetog Nikole u jednoj srpskoj porodici u Sopotu.

Ništa ne bi bilo sporno da pomenuti snimak nije dospio do Amerikanaca koji su počeli da ismijevaju "siromašnu gozbu" sa snimka, dok sam video sada broji više od 10 miliona pregleda. Amerikanci nisu birali uvrede kada su ismijavali što se na stolu za kojim su dječica nalaze samo jedna riba i pogača.

Međutim, priča dobija nevjerovatan obrt.

Ljudi ne nasjedaju na ove uvrede, već počinju da se pitaju da li djeci treba pomoći, i tako se pokreće humani lanac. Slijede pozivi i poruke da se ovoj srpskoj porodici pomogne. A čovjek koji je objavio sve upućuje porodici javno izvinjenje.

Situacija, međutim, zadobija i mnogo tužniji i dirljiviji aspekt kada se malo "zagrebe" ispod površine. Pa tako, a prema riječima oca djece sa video snimka za Telegraf.rs, saznajemo za njihovu tešku životnu priču i nehumane uslove u kojima borave, kao i da se trenutno, kako on navodi, spore sa njegovim rođenim ocem oko malog dijela kuće koji je naslijedio.

On ističe dalje da mu je gore naveden viralan video samo pomogao da se za njihov slučaj uopšte čuje.

"Snimak srpske porodice koja proslavlja Svetog Nikolu postao je viralan na Instagramu, ali nažalost, zato što su ih mnogi Amerikanci ismijavali zbog jednostavne hrane i skromnih uslova. Poštovanje za njihovu vjeru i otpornost. Bog blagoslovio i pomogao ovu porodicu", napisala je "Iks" stranica "Based Serbia", a koja je postavila video koji je zaintrigirao Amerikance.

Evo šta je to Amerikance ostavilo bez teksta - na video snimku vidi se, naime, kako brat i sestra sijeku kolač, dok je na stolu ispred njih, zaista skromna gozba - slavski kolač i tanjir u kom se nalazi samo riba, koja pritom izgleda sirovo.

A, sve je krenulo, kako se kasnije saznalo, tako što je nepoznata osoba objasnila kako joj je VPN (Virtual Private Network/Virtuelna privatna mreža) postavljena na izmišljenu zemlju, a nakon čega joj je i "iskočio" video srpske porodice za vrijeme Svetog Nikole.

Dok mnogi Amerikanci osuđuju skromnost trpeze srpske porodice, mnogi ljudi, s druge strane, sada žele da im pomognu, a sve koji imaju negativne komentare "napadaju".

Telegraf.rs kontaktirao je upravo oca djevojčice i dječaka sa snimka, Milana iz Sopota, a koji je odmah potvrdio da se nipošto nije nadao ovakvoj reakciji šire javnosti, kao i da će snimak iz njihovog doma obići svijet.

"Nisam očekivao reakciju baš u tolikom obimu, mnogo nas je ljudi kontaktiralo ", kaže otac Milan, koji je i sam morao da reaguje nakon svih napada koje je njegova porodica doživjela na društvenim mrežama, pa navodi koliko njihova situacija nimalo nije laka.

"Živim sa suprugom i šestoro djece u pomoćnom dijelu kuće. Imamo jednu prostoriju i to je sve. Sudski proces sa mojim ocem je u toku. Konstantna maltretiranja. Djeca ne smiju u dvorište da izađu, iako sam ja tad dio kuće, ako se može nazvati kućom, dobio od majke prilikom njihovog razvoda", objašnjava Milan.

Podijeli:

Tagovi:

krsna slava

Nikoljdan

pomoć

društvene mreže

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Несрећа на путу: Аутомобилом ударио дјечака (14), па побјегао, малољетник пребачен на УКЦ

Hronika

Nesreća na putu: Automobilom udario dječaka (14), pa pobjegao, maloljetnik prebačen na UKC

1 h

0
Додик: Брисел и ЕУ за БиХ далеко као васиона

BiH

Dodik: Brisel i EU za BiH daleko kao vasiona

1 h

1
Полицајац остао у чуду када је видио кога је зауставио због брзе вожње

Zanimljivosti

Policajac ostao u čudu kada je vidio koga je zaustavio zbog brze vožnje

1 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Pokušavaju napraviti razdor među Srbima

1 h

1

Više iz rubrike

Момчило Бајагић Бајага

Društvo

Bajaga za ATV: Devito je jedan mlad i talentovan momak

2 h

0
Километарске гужве на границама: На овом граничном прелазу се чека и до 4 сата

Društvo

Kilometarske gužve na granicama: Na ovom graničnom prelazu se čeka i do 4 sata

2 h

0
Имате времена до поноћи: Познати свештеник открио ко данас треба да се моли за новац

Društvo

Imate vremena do ponoći: Poznati sveštenik otkrio ko danas treba da se moli za novac

4 h

0
Шобот: Едукација важан сегмент

Društvo

Šobot: Edukacija važan segment

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Još jedan grad "udario" na trubače: Intervenisala i policija

22

43

Kako će zabrana pušenja uticati na ugostiteljske objekte?

22

40

Dodik otkrio koje će države posjetiti: Spomenuo i SAD

22

26

Amerikanci se rugali skromnoj slavskoj gozbi jer na stolu imaju samo ribu i pogaču: Ovakav obrt niko nije očekivao

22

07

Nesreća na putu: Automobilom udario dječaka (14), pa pobjegao, maloljetnik prebačen na UKC

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner