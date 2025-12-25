Amerikanci se rugali skromnoj slavskoj gozbi jer na stolu imaju samo ribu i pogaču: Ovakav obrt niko nije očekivao

Nesvakidašnja situacija dogodila se nedavno na društvenim mrežama, gdje je sasvim slučajno postao viralan video snimak sa obilježavanje Svetog Nikole u jednoj srpskoj porodici u Sopotu.

Ništa ne bi bilo sporno da pomenuti snimak nije dospio do Amerikanaca koji su počeli da ismijevaju "siromašnu gozbu" sa snimka, dok sam video sada broji više od 10 miliona pregleda. Amerikanci nisu birali uvrede kada su ismijavali što se na stolu za kojim su dječica nalaze samo jedna riba i pogača.

Međutim, priča dobija nevjerovatan obrt.

Ljudi ne nasjedaju na ove uvrede, već počinju da se pitaju da li djeci treba pomoći, i tako se pokreće humani lanac. Slijede pozivi i poruke da se ovoj srpskoj porodici pomogne. A čovjek koji je objavio sve upućuje porodici javno izvinjenje.

Situacija, međutim, zadobija i mnogo tužniji i dirljiviji aspekt kada se malo "zagrebe" ispod površine. Pa tako, a prema riječima oca djece sa video snimka za Telegraf.rs, saznajemo za njihovu tešku životnu priču i nehumane uslove u kojima borave, kao i da se trenutno, kako on navodi, spore sa njegovim rođenim ocem oko malog dijela kuće koji je naslijedio.

On ističe dalje da mu je gore naveden viralan video samo pomogao da se za njihov slučaj uopšte čuje.

"Snimak srpske porodice koja proslavlja Svetog Nikolu postao je viralan na Instagramu, ali nažalost, zato što su ih mnogi Amerikanci ismijavali zbog jednostavne hrane i skromnih uslova. Poštovanje za njihovu vjeru i otpornost. Bog blagoslovio i pomogao ovu porodicu", napisala je "Iks" stranica "Based Serbia", a koja je postavila video koji je zaintrigirao Amerikance.

A video of Serbian family celebrating the feast of St. Nicholas went viral on Instagram, but sadly it’s because many Americans mocked them for having simple food and humble circumstances.



Respect for their faith and resilience. God bless and help this family.



🇷🇸☦️ pic.twitter.com/GClqWMBIpX — Based Serbia (@SerbiaBased) December 24, 2025

Evo šta je to Amerikance ostavilo bez teksta - na video snimku vidi se, naime, kako brat i sestra sijeku kolač, dok je na stolu ispred njih, zaista skromna gozba - slavski kolač i tanjir u kom se nalazi samo riba, koja pritom izgleda sirovo.

A, sve je krenulo, kako se kasnije saznalo, tako što je nepoznata osoba objasnila kako joj je VPN (Virtual Private Network/Virtuelna privatna mreža) postavljena na izmišljenu zemlju, a nakon čega joj je i "iskočio" video srpske porodice za vrijeme Svetog Nikole.

Dok mnogi Amerikanci osuđuju skromnost trpeze srpske porodice, mnogi ljudi, s druge strane, sada žele da im pomognu, a sve koji imaju negativne komentare "napadaju".

Telegraf.rs kontaktirao je upravo oca djevojčice i dječaka sa snimka, Milana iz Sopota, a koji je odmah potvrdio da se nipošto nije nadao ovakvoj reakciji šire javnosti, kao i da će snimak iz njihovog doma obići svijet.

"Nisam očekivao reakciju baš u tolikom obimu, mnogo nas je ljudi kontaktiralo ", kaže otac Milan, koji je i sam morao da reaguje nakon svih napada koje je njegova porodica doživjela na društvenim mrežama, pa navodi koliko njihova situacija nimalo nije laka.

"Živim sa suprugom i šestoro djece u pomoćnom dijelu kuće. Imamo jednu prostoriju i to je sve. Sudski proces sa mojim ocem je u toku. Konstantna maltretiranja. Djeca ne smiju u dvorište da izađu, iako sam ja tad dio kuće, ako se može nazvati kućom, dobio od majke prilikom njihovog razvoda", objašnjava Milan.