Opasna zaraza hara: Na udaru mališani do 4 godine

Izvor:

Informer

15.01.2026

20:40

bolest, zaraza, bolnica
Foto: Unsplash

Prvi ovogodišnji izvještaj o gripu Instututa za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" ukazuje da je aktivnost virusa i dalje iznad epidemijskog praga, iako je trend opadajući u odnosu na prethodni izvještaj.

U periodu od 5. do 11. januara u Srbiji je dijagnostikovano 13.601 slučaj oboljenja sličnih gripu, što je manje u odnosu na prethodnu nedjelju kada je bilo 18.311. U pomenutom vremenskom roku potvrđene su samo varijante virusa gripa tip A, dok je B izostao.

"Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je na srednjem nivou, iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije opadajući", rekli su iz "Batuta".

Ана Тришић Бабић

Republika Srpska

Trišić Babić sa predstavnicima američkih kompanija o saradnji u oblasti energetike

Opadajući trend ne ukazuje na to da se virus smiruje, već se pripisuje praznicima i hladnom vremenu, pa se smatra da se rijetko ko testirao.

Virus gripa je i u toku ove nedelje potvrđen kod pacijenata na teritoriji 18 okruga: Grad Beograd, Južnobački, Zapadnobački, Južnobanatski, Severnobanatski, Braničevski, Sremski, Podunavski, Kolubarski, Mačvansk, Moravički, Pčinjski, Pomoravski, Šumadijski, Raški, Zlatiborski, Nišavski, Jablanički.

Najviše oboljelih je među djecom uzrasta do četiri godine, prenosi Informer.

