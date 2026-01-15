Logo
Large banner

Kamp "Ognjen Kuzmić" okupio mlade košarkaške nade

Izvor:

ATV

15.01.2026

20:19

Komentari:

0
Камп "Огњен Кузмић" окупио младе кошаркашке наде
Foto: ATV

Pod budnim okom Ognjena Kuzmića u Doboju stasavaju neke nove košarkaške nade. Kamp je okupio više od 100 polaznika, a pored djece iz Republike Srpske pristigli su i prijatelji sa Kosova i Metohije. Za članove Kosovskog Pomoravlja ovo je prvi kamp u klupskoj istoriji, a imaju samo riječi hvale za gostoprimstvo i domaćina.

Trenira se u tri grupe dva puta dnevno. Cilj kampa, koji je potpuno besplatan, je druženje, bavljenje sportom i sticanje novih košarkaških vještina.

Zadovoljan je i Ognjen Kuzmić koji se nakon igračke karijere posvetio trenerskom poslu. Ne krije da mu je srce puno kada vidi veliki broj djece, a nada se da će kamp postati tradicionalan.

Kamp "Ognjen Kuzmić" traje do subote, a već sada pokazao se kao pun pogodak.

Podijeli:

Tag:

Košarka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Сара Ћирковић проглашена за најбољу српску боксерку

Ostali sportovi

Sara Ćirković proglašena za najbolju srpsku bokserku

8 h

0
Ватерполисти Србије савладали Израел

Ostali sportovi

Vaterpolisti Srbije savladali Izrael

1 d

0
Одбојкашка будућност Црвене звезде у Бањалуци

Ostali sportovi

Odbojkaška budućnost Crvene zvezde u Banjaluci

1 d

0
Младен Бојиновић за АТВ: Србија је спремна за Европско првенство

Ostali sportovi

Mladen Bojinović za ATV: Srbija je spremna za Evropsko prvenstvo

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

04

Centralne vijesti, 15.01.2026.

22

03

Potresna ispovijest brutalno pretučene Dejane: Ne vidim na jedno oko, sanjam ga svake noći

22

02

Ovo je pravi superzačin: Odličan za srce, mozak i raspoloženje

21

45

Građani na udaru: Prevaranti vrebaju na popularnoj platformi za prodaju

21

45

Nakon upozorenja Trampa: Iran otkazao 800 pogubljenja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner