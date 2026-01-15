Kamp "Ognjen Kuzmić" okupio mlade košarkaške nade

Pod budnim okom Ognjena Kuzmića u Doboju stasavaju neke nove košarkaške nade. Kamp je okupio više od 100 polaznika, a pored djece iz Republike Srpske pristigli su i prijatelji sa Kosova i Metohije. Za članove Kosovskog Pomoravlja ovo je prvi kamp u klupskoj istoriji, a imaju samo riječi hvale za gostoprimstvo i domaćina.

Trenira se u tri grupe dva puta dnevno. Cilj kampa, koji je potpuno besplatan, je druženje, bavljenje sportom i sticanje novih košarkaških vještina.

Zadovoljan je i Ognjen Kuzmić koji se nakon igračke karijere posvetio trenerskom poslu. Ne krije da mu je srce puno kada vidi veliki broj djece, a nada se da će kamp postati tradicionalan.

Kamp "Ognjen Kuzmić" traje do subote, a već sada pokazao se kao pun pogodak.