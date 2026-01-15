Logo
Sara Ćirković proglašena za najbolju srpsku bokserku

Agencije

15.01.2026

13:26

0
Сара Ћирковић проглашена за најбољу српску боксерку

Reprezentativka Sara Ćirković proglašena je za najbolju srpsku bokserku u seniorskoj konkurenciji u 2025. godini, dok je reprezentativac Rastko Simić izabran za najboljeg seniora, saopštio je danas Bokserski savez Srbije (BSS).

Za najbolju mladu bokserku je proglašena Nikolina Džida, a najbolji ženski klub je Obilić.

Jovana Ugrenović je proglašena za najboljeg sudiju u 2025. godini.

Tradicionalna svečanost BSS i dodjela pehara za najbolje u 2025. godini u svim konkurencijama održani su na Zlatiboru gdje se nalaze sve muške selekcije Srbije.

Priznanja srpskim najboljim bokserkama biće uručena prvom prigodnom prilikom.

Nagrade su uručili predsjednik Nadzornog odbora BSS Adnan Bajramović, selektor muške seniorske reprezentacije Milan Piperski i selektor kadeta Igor Rogić.

Sara Ćirković

Komentari (0)
