Naučnici došli do novih saznanja: Omiljena poslastica bi vam mogla produžiti život

Početak nove godine mnoge podstakne da preispitaju svoje navike i okrenu se zdravijem načinu života, naročito kada je cilj dugovječnost.

Često se pretpostavlja da to znači potpuno izbacivanje slatkiša, ali stručnjaci ističu da to ne mora nužno da bude tako.

Male, promišljene promjene mogu da imaju pozitivan uticaj na zdravlje. Ključno je birati namirnice uz razumijevanje njihovog sastava i dejstva na organizam.

Riječ je o crnoj čokoladi sa visokim udjelom kakaa, koja se razlikuje od uobičajenih čokoladica. Istraživanje objavljeno na King’s College London navodi da teobromin, prirodno jedinjenje prisutno u kakau, potencijalno može imati anti-ejdžing svojstva.

Upravo se taj sastojak dovodi u vezu sa mogućim pozitivnim efektima na biološku starost.

Crna čokolada kao izvor antioksidanasa i minerala

U radu objavljenom u decembru prošle godine, istraživači su otkrili da su ispitanici sa višim nivoima teobromina u krvi imali nižu biološku starost u odnosu na svoju hronološku starost.

Profesorka Jordana Bel, glavna autorka istraživanja i profesorka epigenomike na King’s College London, istakla je da rezultati ukazuju na povezanost između ključne komponente tamne čokolade i dužeg očuvanja mladolikosti.

Naglasila je da istraživanje ne sugeriše povećan unos crne čokolade. Umesto toga, nalazi pomažu boljem razumevanju kako svakodnevne namirnice mogu biti povezane sa zdravijim starenjem.

Nutricionistkinja Sefal Lot objasnila je za Which? da u Ujedinjenom Kraljevstvu crna čokolada mora da sadrži najmanje 35 odsto kakaa da bi nosila tu oznaku, iako većina proizvoda ima znatno veći udio. Čokolade sa oko 70 odsto kakaa među najčešće su dostupnima.

Iako tamna čokolada i dalje sadrži masti i šećer, može biti izvor antioksidanasa i minerala i generalno sadrži manje šećera od mnogih drugih slatkiša.

Ipak, stručnjaci upozoravaju na važnost čitanja deklaracija, jer neke čokolade mogu sadržati više od 22,5 grama šećera na 100 grama, što ih svrstava u kategoriju proizvoda sa visokim udjelom šećera.