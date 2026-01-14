U Rusiji počeo da se koristi novi lijek za liječenje raka

Izvor:
Tanjug
14.01.2026
15:05
Ruski lijek "Rakurs 223Ra" za liječenje raka već se pojavio u bolnicama, saopštila je danas ruska Federalna medicinsko-biološka agencija.
Kako je navedeno lijek je već registrovan i odobren za upotrebu u kliničkoj onkologiji, a prva serija je isporučena medicinskim ustanovama, prenose RIA novosti.
Lek je razvijen u Dimitrovgradu i baziran je na radionuklidu radiju-223 koji se prvenstveno koristi za kontrolu metastaza na kostima. Navodi se da njegovo zračenje utiče na metastaze tako što smanjuje bol kod pacijenata.
