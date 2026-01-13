Četiri osobe preminule usljed infekcije gripom: Epidemiološka situacija se pogoršava

Pogoršana epidemiološka situacija, primarno zbog gripe, bilježi se u Tuzlanskom kantonu, u kojem su evidentirana četiri smrtna ishoda u protekloj sedmici. Kako je potvrđeno za Klix.ba, trenutno su pored virusa gripe u cirkulaciji i koronavirus te respiratorni sincicijski virus, što dodatno usložnjava situaciju.

U Tuzlanskom kantonu trenutno je povećana aktivnost virusa koji dovodi do pojave gripe, uz druge respiratorne viruse, što dodatno pogoršava cjelokupnu epidemiološku situaciju te dovodi do velikog priliva pacijenata u zdravstvene ustanove.

Iz Zavoda za javno zdravstvo je potvrđeno da se pored virusa gripe u cirkulaciji nalaze i respiratorni sincicijski virus, kao i koronavirus koji dovodi do oboljenja Kovid-19.

"Od početka sezone gripe, na području Tuzlanskog kantona je registrovano 18.269 oboljelih od akutnih respiratornih bolesti te 2.129 od bolesti sličnih gripi. Također, u prošloj sedmici smo imali zabilježena i četiri smrtna ishoda kod pacijenata kod kojih je uz ostale komorbiditete laboratorijski potvrđeno prisustvo virusa gripe tipa A", kazala je za pomenuti portal Jasmina Brkić Džambić, epidemiologinja u Zavodu za javno zdravstvo TK.

Iz Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli za Klix.ba je potvrđeno da se u Klinici za zarazne bolesti od decembra bilježi povećan broj pacijenata, koji se javljaju zbog respiratornih infekcija.

"Od decembra do danas u Klinici za zarazne bolesti je zabilježeno više od 38 potvrđenih influenci, a bilježi se sporadično potvrđivanje slučajeva Covida i respiratornog sincicijskog virusa", dodali su iz tuzlanskog UKC-a.

Ocijenivši trenutnu epidemiološku situaciju nepovoljnom, Brkić Džambić nam je kazala da se građanima preporučuje oprez, uz provođenje mjera prevencije, a na prvom mjestu je vakcinacija.

Ona je dodala da je vakcinacija protiv sezonske gripe u TK počela u novembru prošle godine, sa 7.030 doza vakcine, namijenjenih osobama iz rizičnih kategorija.

"Vakcine su iskorištene, a mi i sada imamo pozive građana za vakcinaciju. Zainteresovanost je ove godine na nivou te vjerujem da ćemo preostale doze koje su ostale na području kantona, a riječ je o njih okvirno 30, iskoristiti", dodala je Brkić-Džambić.

Pored vakcinacije, zdravstveni radnici preporučuju i smanjen boravak u zatvorenom prostoru, uz povećano provođenje higijenskih mjera, među kojima je i redovno pranje ruku te provjetravanje prostorija.

Takođe, preporučuje se i povećan unos tečnosti i vitamina, uz pravilnu prehranu i redovan san koji doprinose očuvanju imuniteta.