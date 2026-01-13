Logo
Košarkaši Borca u borbi za prvi trofej u sezoni

ATV

13.01.2026

19:41

Na krilima velike pobjede protiv Širokog i dolaska na vrh prvenstvene tabele, košarkaši Borca sa mnogo optimizma čekaju finalnu utakmicu Kupa Republike Srpske. Protivnik je zvornička Drina koja će imati i prednost domaćeg terena, a u “crveno-plavom” taboru spremno ulaze u borbu za trofej.

Dobra atmosfera vlada u svlačionici Borca, a sjajnu sezonu igra Darko Talić. Spreman je, kaže, da pomogne timu i u predstojećem finalu.

Posebne emocije vežu kapitena Borca, Srđana Gavrića, koji je rođen u Zvorniku kao i trener Marko Šćekić. Kako sam kaže, osjećanja su pomiješana, ali profesionalne obaveze i želja za pobjedom stavljaju se ispred svega.

Pobjednik finala Kupa Republike Srpske izboriće plasman na fajnal-for Kupa BiH. Finale je na programu sutra od 18 časova u sportskoj dvorani u Zvorniku.

KK Borac

