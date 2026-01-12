Alimpijević dobija još jedno pojačanje

Izvor:
B92
12.01.2026
14:50
Komentari:0
Turski centar Sertač Šanli je u završnim pregovorima oko prelaska u Bešiktaš.
Poslije serije od 13 uzastopnih pobeda i čvrstog držanja prvog mjesta u turskom šampionatu, Bešiktaš Dušana Alimpijevića doživio je dva uzastopna poraza u istanbulskim derbijima – prvo od Fenerbahčea, a zatim i od Galatasaraja, što je izazvalo hitnu reakciju kluba.
Nezadovoljstvo navijača natjeralo je generalnog menadžera Ozkana Arševena da se oglasi, a u dogovoru sa Alimpijevićem ekspresno su povučeni potezi na tržištu.
Već dan posijle poraza od Galatasaraja, Bešiktaš je angažovao odličnog šutera Meta Tomasa, a uskoro bi trebalo da stigne i iskusni centar Sertač Šanli.
Svijet
Upozorene kompanije: Kamate na kreditne kartice do 10 odsto
Kako prenosi "Jurohups", pregovori sa 34-godišnjim turskim reprezentativcem u završnoj su fazi, a Šanli bi uskoro trebalo da napusti Dubai i započne treći mandat u Bešiktašu, nakon što je crno-bijeli dres nosio i 2016. i 2018. godine.
Plan je da bude registrovan i za Evrokup.
Šanli je prošle sezone osvojio Evroligu sa Fenerbahčeom, prethodno i sa Efesom 2021, a u Dubaiju je imao skromnu ulogu.
Dolaskom u Bešiktaš trebalo bi da donese iskustvo i stabilnost pod košem u nastavku sezone.
Ostali sportovi
2 h0
Svijet
2 h0
Scena
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
17
04
17
03
16
55
16
54
16
44
Trenutno na programu