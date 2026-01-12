Šejk Milton mora na operaciju

Milton je tešku povredu doživio na meču protiv Studentskog Centra u Podgorici (78:66).

Na tom meču je zakačio protivničkog igrača za dres, što je uticalo da doživi povredu.

Sve to mora da se sanira operacijom, prenosi "Mozzart sport", koji navodi da će pauza trajati barem tri mjeseca.

Milton ove sezone u Evroligi ima prosek od 6,7 poena, 3,1 asistenciju i 1,7 skokova.

Pre Partizana, nastupao je u NBA ligi, gdje je nosio dresove Lejkersa, Netsa, Niksa, Pistonsa, Timbervulvsa, Siksersa.