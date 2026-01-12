Logo
Šejk Milton mora na operaciju

12.01.2026

13:49

Шејк Милтон мора на операцију
Američki košarkaš Šejk Milton moraće na operaciju zbog preloma kosti lijeve šake.

Milton je tešku povredu doživio na meču protiv Studentskog Centra u Podgorici (78:66).

Na tom meču je zakačio protivničkog igrača za dres, što je uticalo da doživi povredu.

Sve to mora da se sanira operacijom, prenosi "Mozzart sport", koji navodi da će pauza trajati barem tri mjeseca.

Milton ove sezone u Evroligi ima prosek od 6,7 poena, 3,1 asistenciju i 1,7 skokova.

Pre Partizana, nastupao je u NBA ligi, gdje je nosio dresove Lejkersa, Netsa, Niksa, Pistonsa, Timbervulvsa, Siksersa.

