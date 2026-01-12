Logo
Large banner

Opala prodaja "Mercedesa", evo i za koliko

12.01.2026

16:11

Komentari:

0
Мерцедес
Foto: pexels

Slabije poslovanje u Kini i američke carine doprinijeli su padu prodaje vozila "Mercedes-Benca" za 10 odsto prošle godine, objavila je ova kompanija čije je sjedište u Štutgartu.

Prodaja automobila umanjena je za devet odsto, a kombija za 11 odsto, navodi se u podacima.

Njemački proizvođač je tokom prošle godine prodao ukupno oko 2.160.000 automobila i kombija, prenosi agencija DPA.

Potpuno električni modeli činili su nešto manje od 10 odsto prodatih vozila ove marke.

U Kini, gdje je "Mercedes" isporučio gotovo trećinu svih automobila, odnosno 551.900 vozila, pad je bio posebno izražen i iznosio je 19 odsto.

U Njemačkoj, "Mercedes" je ostao na nivou prethodne godine sa 213.200 prodatih vozila.

Podijeli:

Tagovi:

mercedes

prodaja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Почела исплата за 240 корисника у четири општине и града Српске

Ekonomija

Počela isplata za 240 korisnika u četiri opštine i grada Srpske

1 h

0
Дошао да одмори, заспао и више се није пробудио

Hronika

Došao da odmori, zaspao i više se nije probudio

1 h

0
Прикован за кревет, Вук води најтежу битку: Помозимо хероју са Мањаче

Društvo

Prikovan za krevet, Vuk vodi najtežu bitku: Pomozimo heroju sa Manjače

1 h

0
Кендал Џенер прекинула нагађања, открила оно што све занима

Scena

Kendal Džener prekinula nagađanja, otkrila ono što sve zanima

1 h

0

Više iz rubrike

У овој години се очекује поскупљење нових возила: Ево шта ће диктирати цијене

Auto-moto

U ovoj godini se očekuje poskupljenje novih vozila: Evo šta će diktirati cijene

2 d

0
Зашто прање аутомобила на великом минусу може да нанесе више штете него користи

Auto-moto

Zašto pranje automobila na velikom minusu može da nanese više štete nego koristi

3 d

0
Најјефтинији Мерцедес се неће правити у Њемачкој

Auto-moto

Najjeftiniji Mercedes se neće praviti u Njemačkoj

3 d

0
Аутомобил у снијегу

Auto-moto

Kako odlediti zaleđena stakla na automobilu bez struganja?

4 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

04

Isprobajte ruski trik za grijanje nogu: Stvarno pomaže

17

03

Mitropolit Hrizostom: Cerićeve ideje podsjećaju na ideologiju NDH

16

55

Koje običaje treba ispoštovati dan prije pravoslavne Nove godine?

16

54

Istraživači otkrili način da probude ćelije koje uništavaju rak

16

44

Drevni običaj kod Srba: Šta je vasilica i zašto se pravi baš za Mali Božić?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner