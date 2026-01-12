Opala prodaja "Mercedesa", evo i za koliko

12.01.2026
16:11
Komentari:0
Slabije poslovanje u Kini i američke carine doprinijeli su padu prodaje vozila "Mercedes-Benca" za 10 odsto prošle godine, objavila je ova kompanija čije je sjedište u Štutgartu.
Prodaja automobila umanjena je za devet odsto, a kombija za 11 odsto, navodi se u podacima.
Njemački proizvođač je tokom prošle godine prodao ukupno oko 2.160.000 automobila i kombija, prenosi agencija DPA.
Potpuno električni modeli činili su nešto manje od 10 odsto prodatih vozila ove marke.
U Kini, gdje je "Mercedes" isporučio gotovo trećinu svih automobila, odnosno 551.900 vozila, pad je bio posebno izražen i iznosio je 19 odsto.
U Njemačkoj, "Mercedes" je ostao na nivou prethodne godine sa 213.200 prodatih vozila.
