Opala prodaja "Mercedesa", evo i za koliko

Slabije poslovanje u Kini i američke carine doprinijeli su padu prodaje vozila "Mercedes-Benca" za 10 odsto prošle godine, objavila je ova kompanija čije je sjedište u Štutgartu.

Prodaja automobila umanjena je za devet odsto, a kombija za 11 odsto, navodi se u podacima.

Njemački proizvođač je tokom prošle godine prodao ukupno oko 2.160.000 automobila i kombija, prenosi agencija DPA.

Potpuno električni modeli činili su nešto manje od 10 odsto prodatih vozila ove marke.

U Kini, gdje je "Mercedes" isporučio gotovo trećinu svih automobila, odnosno 551.900 vozila, pad je bio posebno izražen i iznosio je 19 odsto.

U Njemačkoj, "Mercedes" je ostao na nivou prethodne godine sa 213.200 prodatih vozila.