Vlada Srpske odlučila - srijeda neradni dan

Izvor:
ATV
12.01.2026
13:17
Komentari:0
Vlada Republike Srpske donijela je Zaključak da se srijeda 14.1.2026. godine proglasi neradnim danom.
Toga dana neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove i drugi koji Novu godinu obilježavaju po julijanskom kalendaru.
Rukovodioci navedenih organa su obavezni da do kraja kalendarske godine organizuju rad zbog ostvarivanja punog godišnjeg fonda radnih dana.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu