Vlada Srpske odlučila - srijeda neradni dan

Vlada Republike Srpske donijela je Zaključak da se srijeda 14.1.2026. godine proglasi neradnim danom.

Toga dana neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove i drugi koji Novu godinu obilježavaju po julijanskom kalendaru.

Rukovodioci navedenih organa su obavezni da do kraja kalendarske godine organizuju rad zbog ostvarivanja punog godišnjeg fonda radnih dana.