Vlada Srpske odlučila - srijeda neradni dan

Izvor:

ATV

12.01.2026

13:17

Влада Српске одлучила - сриједа нерадни дан
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske donijela je Zaključak da se srijeda 14.1.2026. godine proglasi neradnim danom.

Toga dana neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove i drugi koji Novu godinu obilježavaju po julijanskom kalendaru.

Rukovodioci navedenih organa su obavezni da do kraja kalendarske godine organizuju rad zbog ostvarivanja punog godišnjeg fonda radnih dana.

Tagovi:

neradni dan

Vlada Republike Srpske

Pravoslavna nova godina

