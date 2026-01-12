Cvijanović: Nema BiH bez entiteta

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović je na današnjem božićnom prijemu u banjalučkoj kasarni "Kozara" istakla da BiH nema bez entiteta.

Cvijanovićeva je navela da su potpuno neosnovane negativne izjave na račun Republike Srpske koje su ovih dana uputili nekadašnji poglavar Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić i ministar dobrane u Savjetu ministara Zukan Helez.

Ona je rekla da je dobro što postoji neraskidiva veza između institucija Republike Srpske i njenih predstavnika koji djeluju u sistemu odbrane na nivou BiH.

"To je nešto što ćemo nastaviti da njegujemo. Dakle, želimo zapravo da pokažemo da suština Srpske i njene snage leži u jedinstvenom radu, kao i sposobnosti da ciljeve i obaveze zajednički ispunjavamo", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci.

Ona je čestitala božićne i novogodišnje praznike svim pripadnicima srpskog naroda koji djeluju u sistemu odbrane i u Oružanim snagama BiH.

"Želimo im da nastave biti profesionalni, kao i mir, blagostanje i svako dobro njihovim porodicama", rekla je Cvijanovićeva.