Dodik: Helez privatizovao funkciju ministra odbrane, i to će biti uređeno

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da je ministar odbrane u Savjetu ministara BiH Zukan Helez privatizovao ovu funkciju, ali da će ova oblast jednog dana biti uređena.

Dodik je naglasio da će Republika Srpska uvijek podržati svoje predstavnike u Oružanim snagama BiH, koji su pokazivali korektan i konstruktivan odnos prema ustavnom poretku u BiH, zastupajući Srbe kao konstitutivan narod i promovišući osnovne vrijednosti, kao što je proslava Božića.

"Oni su nasljednici i čuvaju sjećanje na Vojsku Republike Srpske, časnu, poštenu, ona koja brani ovaj narod, koja nije ogrezla u zločinima, već je bila usmjerena da što prije uspostavi stabilnost i mir i osigura politički sistem koji smo dobili Dejtonskim sporazumom", rekao je Dodik novinarima u banjalučkoj kasarni "Kozara" gdje je organizovan božićni prijem.

On je naveo da je ovaj sporazum mnogo promijenjen i da je i samo postojanje Oružanih snaga suprotno njemu, ali su formirane u okolnostima pritisaka međunarodnih faktora.

"Prihvatili smo to, ali srpska komponenta i Republika Srpska ne žele da trpe majorizaciju ni na jednom mjestu, posebno ne u Oružanim snagama BiH", naglasio je Dodik i čestitao Božić svim srpskim pripadnicima Oružanih snaga.

On je napomenuo da je najvažnije očuvati stabilnost i mir, na šta se Republika Srpska uvijek poziva i što je i uspjela uprkos ratnim porukama iz Federacije BiH.

"Kada su mislili da ćemo zbog nepravdi koje nanose institucijama Republike Srpske učiniti taj korak, da bi njima bilo opravdanje, distancirali smo se tražeći prostor za nove političke aktivnosti koje imaju isti cilj sa različitim metodama koje treba da primjenjujemo u ovom vremenu", rekao je Dodik.

Napomenuo je da je Srpska nezadovoljna stanjem u BiH, ali i položajem srpske komponente u Oružanim snagama BiH, kojima je zahvalio na istrajavanju u neugodnim okolnostima diskvalifikacija i degradacija sistema odlučivanja.

"Ali, osjećanje i saznanje da to rade u ime ponosnog srpskog naroda je veće nego što bi oni mogli da im nanesu bilo kakvih neugodnosti", zaključio je Dodik.

Božićnom prijemu, koji su organizovali zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović i Kancelarija pravoslavnog dušebrižništva Ministarstva odbrane u Savjetu ministara, prisustvovali su i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, v. d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, predsjednik Vlade Savo Minić, ministri u Vladi Srpske i ostale zvanice.