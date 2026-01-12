Stanivuković ima novog odbornika, hapšen zbog sumnje da je zapalio auto predsjedniku Skupštine Rogatica

Predsjednik ovog PSS Draško Stanivuković pohvalio se novi preletom, a u svoje jato je ovaj put primio odbornika SP-a.

„Dragan Nerić je čovjek koji dolazi iz naroda i koji svojim znanjem, karakterom i životnim putem pokazuje da politika mora biti u službi građana. Ljudi poput Dragana su temelj Pokreta Sigurna Srpska – ozbiljni, odgovorni i spremni da rade“, rekao je Stanivuković.

Ono što Stanivuković nije rekao, jeste da je Nerić bio priveden zbog sumnje da je zapalio automobil predsjedniku Skupštine opštine Siniši Jankoviću (SNSD). Incident se dogodio u noći s 20. na 21. mart 2025. oko 2:30 sati, a požar je brzo lokalizovala Vatrogasna jedinica Rogatica.

Nakon informativnog razgovora, Dragan Nerić je pušten na slobodu, a tada je rekao da nije on zapalio navedeni automobil.

"Ja nisam zapalio nikakav auto, niti bih kad pomislio na nešto takvo, niti bi ja to znao uraditi. Ne služim se takvim stvarima, niti imam ikakve veze sa tim" izjavio je tada Nerić za portal Crna-Hronika.

Nerić se i ranije našao u centru skandala. Kako su tada pisali mediji, on je 9. februara 2024. godine telefonskim putem uputio prijetnje smrću upravo Jankoviću.

Nerić se kasnije pojavio ispred Jankovićeve porodične kuće i nastavio sa prijetnjama. Janković, koji je u tom trenutku bio u kući sa trudnom suprugom, dvoje maloljetne djece i majkom, izrazio je zabrinutost za sigurnost svoje porodice. Takođe je prijavio da ga je Nerić uhodio, fotografisao njegovu suprugu i djecu bez dozvole, te objavljivao te slike na društvenim mrežama.

Tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo ocijenio je da u ovom slučaju nema elemenata krivičnog djela, već prekršaja.

Kada je riječ o političkoj situaciji u Rogatici, skupštinu opštine čini 10 odbornika SNSD-a, tri SDS-a, dva odbornika DEMOS-a i po jedan Ujedinjene Srpske, Socijalističke partije, PDP-a i DNS-a.

Većinu čini 10 odbornika SNSD-a i po jedan DEMOS-a i Ujedinjene Srpske.