VRS, PDP, NPS: Odakle je sve dezertirao Dragan Galić?

Lider pokreta Draško Stanivuković čvrstim stiskom ruke i širokim osmijehom poželio je dobrodošlicu u Pokret još jednom političkom, ali i vojnom dezerteru Draganu Galiću.
Nakon što je dezertirao iz PDP-a u NPS Darka Banjca, Galiću je stranka preko kompenzacije poklonila poslanički mandat. Zahvalio im se, zadržao mandat i dezertirao u Pokret Sigurna Srpska. Tu ga je kao pojačanje uz druge dezertere, velikodušno prihvatio Draško Stanivuković.
Dezerterstvo prema našoj evidenciji nije strana riječ Draganu Galiću. Dezertirao je i 1992. godine.
Prema Spisku vojnika koji su dezertirali iz jedinica, a koji potpisuje komandant pukovnik Svetozar Andrić, Galićevo ime je na 150. mjestu. Svoje saborce je napustio 1992. godine, a slično ophođenje primjetno je sve do danas.
