Dragan Galić zvanično pristupio pokretu Draška Stanivukovića

Doskorašnji poslanik NPS-a Dragan Galić pristupio je Pokretu Sigurna Srpska na čijem čelu je Draško Stanivuković.

ATV je ranije saopštio ovu informaciju, a Galić je i formalno danas pristupio Pokretu.

Isključen iz NPS-a

Predsjednik Narodne partije Srpske Darko Banjac isključio je Galića iz članstva stranke.

Banjac je istakao da je odluka donesena zbog neprihvatljivih i nerealnih zahtjeva koje je Galić postavljao Narodnoj partiji Srpske, a koje rukovodstvo stranke nije željelo da ispuni.

"Neću dozvoliti da bilo ko ucjenjuje NPS. Stranka neće ispunjavati ničije nerealne prohtjeve, a Galić svoje političke ambicije može ostvarivati negdje drugo", rekao je Banjac.

Stanivuković najavio preletače

Draško Stanivuković, predsjednik PDP-a i Pokreta “Sigurna Srpska” (PSS), proteklih dana najavio je da će uskoro, konkretno u tekućem decembru, ovaj pokret imati dvocifren broj poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

S obzirom na to da u Klubu PDP-a trenutno ima osam narodnih tribuna i ako njih računamo kao PSS, to znači da će im se u narednim danima pridružiti još najmanje dva poslanika iz aktuelnog skupštinskog saziva, što svakako ide u prilog saznanjima ATV-a.

“Želim da kažem da u vremenu koje dolazi ćemo biti na dvocifrenom broju odbornika, a mogu da kažem i dvocifrenom broju poslanika. Dajte da jednom to kažem u decembru”, rekao je Stanivuković 17. decembra ove godine, ne otkrivajući više detalja.

Pokret osnovan u oktobru

Podsjećamo, Pokret Sigurna Srpska osnovan je sredinom oktobra ove godine.

Osim Stanivukovića, koji je predsjednik, u rukovodstvu Pokreta su Igor Radojičić i Dejan Kojić.

Oni su na Jahorini potpisali sporazum o formiranju pokreta.