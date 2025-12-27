Putin čestitao Dodiku Novu godinu i Božić

27.12.2025
Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin čestitao je Miloradu Dodiku Novu godinu i Božić.
"Uvijek s posebnim uzbuđenjem i nadom radujemo se ovim svijetlim praznicima, trudimo se da njihovu toplinu podijelimo s našim voljenim i najbližim, s drugovima i prijateljima. Iskreno vjerujem da će se naši dobri snovi i namjere sigurno ostvariti i da će predstojeća godina donijeti promjene nabolje. Želim vam dobro zdravlje i uspjeh", naveo je Putin.
Hvala predsjedniku Ruske Federacije Vladimiru Putinu na srdačnim čestitkama povodom Nove godine. pic.twitter.com/jalJ0FKa8W— Milorad Dodik (@MiloradDodik) December 27, 2025
