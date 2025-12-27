Logo
Putin čestitao Dodiku Novu godinu i Božić

27.12.2025

08:47

Путин честитао Додику Нову годину и Божић

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin čestitao je Miloradu Dodiku Novu godinu i Božić.

"Uvijek s posebnim uzbuđenjem i nadom radujemo se ovim svijetlim praznicima, trudimo se da njihovu toplinu podijelimo s našim voljenim i najbližim, s drugovima i prijateljima. Iskreno vjerujem da će se naši dobri snovi i namjere sigurno ostvariti i da će predstojeća godina donijeti promjene nabolje. Želim vam dobro zdravlje i uspjeh", naveo je Putin.

Tagovi:

Milorad Dodik

Vladimir Putin

